Zenless Zone Zero respire un peu plus avec l’arrivée de sa version 2.0, qui apporte plein de nouveautés

Nous avons pu jouer un peu en avance sur une version en développement et non-finalisée de cette version 2.0 de Zenless Zone Zero sur PC (les images ci-dessous proviennent de cette version), tout en découvrant ce matin la mise à jour officielle sur PS5.

Des zones plus ouvertes au programme

Cette nouvelle mise à jour change un principal fondamental du jeu. Depuis ses débuts, Zenless Zone Zero n’était pas réellement réputé pour mettre en avant l’exploration, et se contentait de mini-donjons en ligne droite avec une succession d’arène. Même les zones en ville, loin des combats, étaient peu ouvertes à l’exception de quelques quartiers. Autrement dit, on en faisait vite le tour et la sensation d’être à l’étroit était bien présente, surtout en comparaison avec les autres jeux du studio. Avec la Péninsule de Waifei, cela change un peu.

On a droit à des nouvelles zones qui respirent (très légèrement), notamment dans le quartier principal de cette région. C’est le même cas de figure dans les Néantres, qui gagnent un peu en intérêt. preuve en est qu’une mini-map est désormais disponibles dans toutes les zones ouvertes du jeu, afin de nous aider à nous repérer tout en nous invitant à explorer davantage les lieux. Les donjons restent malgré tout des suites de couloirs, mais on sent bien l’intention de pousser un peu plus les murs pour éviter la sensation d’étouffement. Les écrans de chargement entre les zones sont toujours là, mais au moins, HoYoverse a facilité la navigation entre les différents quartiers.

Au lieu de l’interface d’autrefois qui se contentait d’afficher le nom des quartiers pour nous inviter à nous y téléporter, on a droit à une nouvelle interface plus propre et surtout plus lisible qui évitera les confusions. Malheureusement, derrière le plaisir que l’on a à découvrir ces nouveaux lieux, force est de constater que la version PS5 a encore un peu plus de mal dans les quartiers dans lesquels résident les PNJ, et affiche un framerate assez inconsistant.

Cette version 2.0 propose également quelques mécaniques de gameplay supplémentaires dans les Néantres avec des puzzles inédits, et la présence de nos Proxies directement sur le terrain lors de certaines missions. Là encore, pas de quoi tout bousculer, mais on appréciera le fait que nos héros soient mis en avant directement sur le terrain, sans passer par leur Bangbou.

Un anniversaire à fêter avec la version Xbox Series

En vous connectant à Zenless Zone Zero aujourd’hui, vous découvrirez par ailleurs deux nouveaux personnages jouables, à commencer par l’agent de rang S, Yixuan. Une redoutable combattante qui devrait être très populaire à l’avenir, à l’image du personnage de Miyabi. Elle est accompagnée par l’agent de rang A, Pan Yinhu, qui évoquera directement Kung-Fu Panda. Vous retrouverez aussi des récompenses comme de la monnaie in-game ainsi qu’un agent de rang S gratuit parmi ceux de la bannière permanente, au même titre qu’une arme gratuite de rang S.

De plus, c’est aujourd’hui que sort la version Xbox Series de Zenless Zone Zero. Cette version 2.0 a donc été conçue de telle sorte à offrir un nouveau départ pour le gacha, qui devrait encore cartonner dans les mois à venir.