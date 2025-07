Zenless Zone Zero passe en version 2.1 et célèbre l’été en sortant les maillots de bain

Yuzuha est disponible dès maintenant

La version 2.1 de Zenless Zone Zero est disponible dès maintenant et vous permet de découvrir une toute nouvelle zone au sein de la Nouvelle-Éridu : la baie de Sailume. C’est là-bas que les Proxys vont troquer leurs tenues habituelles pour des maillots de bain, avec des costumes offerts pour Wise et Belle en participant à l’événement principal qui accompagne cette mise à jour.

De plus, cette première moitié de mise à jour permet de débloquer le personnage de Yuzuha, agent de rang S de type physique et de soutien. Elle aussi a droit à son maillot de bain pour célébrer la saison estivale, même s’il faudra ici sortir la carte bleue pour en profiter. Même chose pour Alice, agent de rang S de physique de type anomalie qui arrivera dans la seconde moitié de la mise à jour.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.