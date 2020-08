Ys IX: Monstrum Nox arrivera le 5 février en France sur PS4, puis en été sur PC et Switch

S’il est déjà disponible depuis un moment au Japon, Ys IX : Monstrum Nox avait prévenu qu’il ne débarquerait qu’en 2021 en Occident. Le titre nous donne aujourd’hui une date de sortie plus précise, accompagnée par un nouveau trailer.

Une sortie en deux temps

⚔️ Monstrums, l'heure est venue… Déchaînez votre malédiction et débarrassez le monde des ténèbres qui le menacent dans #YsIX: Monstrum Nox, le 5⃣ Février 2021 sur PS4 et en été 2021 sur Switch & PC ! pic.twitter.com/hc5Lhu2Erm — Koch Media France🎮 (@KochMediaFR) August 28, 2020

Sortez vos agendas, Ys IX: Monstrum Nox sortira finalement chez nous le 5 février 2021 sur PlayStation 4. Malheureusement pour les joueurs PC et Switch, il faudra attendre l’été 2021 pour que ces versions soient disponibles. Le titre se fend d’un nouveau trailer sous-titré en français par la même occasion, avec beaucoup de séquences de gameplay.

Rendez-vous donc le 5 février pour découvrir Ys IX: Monstrum Nox, dans un premier temps sur PS4. Vous pouvez d’ores et déjà précommander le titre sur PS4 et Switch, dans sa version pact Edition qui renferme le jeu, un mini artbook, la bande-son sur CD et une jaquette réversible.