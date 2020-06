Ys IX : un nouveau trailer et une sortie chez nous en 2021 sur PC, PS4 et Switch

Sorti depuis l’année dernière au Japon, Ys IX n’a toujours pas eu droit à une localisation depuis, et ce en dépit du succès de Ys VIII: Lacrimosa of Dana en Occident. Il aura fallu attendre la New Game + Expo pour revoir le titre, qui confirme enfin qu’il sortira bien chez nous, mais pas tout de suite.

Des versions PC et Switch en bonus

La patience sera de rigueur avec ce neuvième épisode, puisque Ys XI: Monstrum Nox ne sera pas disponible avant 2021 dans le reste du monde. Au moins, on se consolera avec ce nouveau trailer qui nous présente les nouvelles aventures d’Adol et de ses nouveaux compagnons au sein de Prison City.

Bonne nouvelle malgré tout, le jeu s’offrira des versions PC et Switch, alors qu’il n’était sorti que sur PS4 au Japon. Une édition spéciale PS4 a déjà été annoncée et contiendra le jeu, un artbook, la bande-son et une jaquette réversible.