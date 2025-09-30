Yakuza Dark Ties devait être un « film », mais RGG Studio a changé d’avis pour rendre Mine jouable

Dernier hommage à un personnage culte

En effet, Yakuza: Dark Ties aurait pu ne jamais exister sous cette forme jouable. À l’origine, le studio RGG envisageait cette histoire centrée sur Yoshitaka Mine comme un simple film bonus. C’est ce qu’a révélé Masayoshi Yokoyama, producteur de la série, lors du RGG Summit. Mais selon le directeur Ryosuke Horii, la volonté de rendre hommage à ce personnage adoré des fans a tout changé.

Dans une interview accordée à Famitsu (via Automaton), Horii explique que Dark Ties était d’abord pensé comme une cinématique annexe, « quelque chose à regarder comme une vidéo ». Mais très vite, l’équipe s’est dit que permettre aux joueurs d’incarner Mine serait « la meilleure manière de raconter son histoire ». Le spin-off a alors pris de l’ampleur pour devenir un jeu complet, à l’image de Majima Saga dans Yakuza Kiwami 2, mais avec une ambition bien plus marquée.

Le personnage de Mine, introduit dans Yakuza 3, reste l’un des plus populaires de la franchise malgré ses rares apparitions. Selon le producteur Hiroyuki Sakamoto, il figure régulièrement dans le top 5 des personnages préférés des fans. RGG Studio a vu dans Dark Ties sa dernière opportunité de le rendre jouable. Ce scénario promet un ton plus sombre en incarnant un personnage en décalage complet avec le caractère héroïque de Kiryu dans la mesure où, contrairement au Dragon de Dojima, Mine n’a ni code moral strict ni envie de protéger les faibles.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sortira le 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et PC. Pour ceux ayant déjà bouclés Yakuza 3, sachez que Dark Ties pourra être joué directement (en résumé, il n’y a pas besoin d’avoir terminé Yakuza Kiwami 3).