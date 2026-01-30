RGG Studio promet de mettre à jour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties suite aux critiques après la sortie de la démo

Le patch prévu au lancement devrait améliorer l’aspect visuel du jeu

En téléchargeant la démo de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, une partie du public s’est rendue compte que l’aspect visuel du titre était pour le moins déroutant, avec des éclairages discutables et un rendu qui n’avait pas autant de cachet que le jeu original. C’est en partie à cause de cela que les notes Steam de cette démo sont plutôt négatives, et RGG Studio veut rassurer le public en indiquant qu’un patch est déjà prévu pour le lancement afin d’améliorer tout cela :

« Nous avons pris connaissance des préoccupations des joueurs concernant des problèmes graphiques et autres dysfonctionnements présents dans la démo téléchargeable de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Soyez assurés que la qualité graphique de la démo ne reflète pas l’expérience finale. Un patch v1.11 sera disponible dès la sortie du jeu et corrigera les problèmes d’éclairage ainsi que d’autres défauts de qualité. Un exemple précis concerne les problèmes visuels et d’éclairage autour de la rivière Kubochi, dans le centre-ville de Ryukyu, que beaucoup d’entre vous ont déjà signalés. Ce correctif inclura non seulement la résolution des problèmes mentionnés ci-dessus, mais aussi de nombreuses autres améliorations. »

Rappelons également que le jeu est au cœur d’une autre polémique depuis son annonce, ce qui se reflète également dans les avis Steam postés sur la démo. Les fans de la série déplorent la présence de l’acteur Teruyuki Kagawa au casting du jeu, alors que celui-ci a été accusé d’agression sexuelle en 2019 (des faits reconnus par l’acteur, du moins sur l’une des victimes). Malgré les demandes des fans de remplacer l’acteur, SEGA et RGG Studio n’ont pas annoncé de changements.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sortira le 12 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Nintendo Switch 2.