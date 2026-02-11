Yakuza Kiwami 3 pourrait être le dernier épisode Kiwami, pour être remplacé par une autre série

Yakuza Rebirth

Depuis hier, un extrait d’un livestream venant célébrer le lancement de Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides fait beaucoup réagir celles et ceux qui adorent Yakuza depuis des années. On y voit Masayoshi Yokoyama expliquer qu’il n’y aura a priori plus de Yakuza Kiwami à l’avenir, donc pas de Kiwami 4 ou 5, du moins avec ces titres précis, et ce à cause des changements effectués dans Kiwami 3, qui ouvrent la voie à une potentielle nouvelle saga :

« Je pense que Yakuza Kiwami 3 sera le dernier, et les épisodes Kiwami vont prendre fin. Je ne pense pas que la série Kiwami va continuer. Je pense qu’une série différente va commencer. Ey pas quelque chose comme Like a Dragon 9, mais plutôt une nouvelle série sur un créneau différent, avec un but différent. C’est quelque chose que vous pourrez comprendre lorsque vous aurez joué à Yakuza Kiwami 3. »

Sans rentrer dans un quelconque spoiler, Kiwami 3 effectue des changements narratifs qui ne passent pas forcément bien auprès des fans, ces derniers ayant maintenant peur que la suite de la saga prenne un autre chemin en racontant la suite de l’histoire de Kazuma Kiryu d’une manière totalement différente (Yakuza 4 et 5 étant désormais difficiles à connecter à ce que raconte Kiwami 3). Reste maintenant à savoir ce que cela veut dire pour Ichiban et la suite de la saga Like a Dragon.