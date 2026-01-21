Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sera jouable gratuitement via une démo dans quelques heures seulement

Quand est-ce que la démo sera disponible ?

On savait déjà qu’une démo allait être disponible pour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, les développeurs l’ayant affirmé il y a quelques jours. Désormais, on sait quand est-ce qu’elle arrivera précisément, et c’est pour très bientôt : elle sera déployée progressivement dans les prochaines heures, selon si vous êtes un joueur ou une joueuse PC ou consoles :

PC (via Steam) : 21 janvier à 16h

PS5, Xbox Series et Switch 2 : 22 janvier à 6h

Si certaines personnes pourront donc y goûter un peu plus tard dans la journée, il faudra attendre demain matin tôt pour sortir la manette sur les autres supports. Notez que cette démo permettra à la fois de découvrir les nouveautés apportées par Yakuza Kiwami 3 mais aussi avoir un aperçu de l’histoire inédite Dark Ties, avec « deux sessions ». De l’exploration, de la castagne et quelques mini-jeux, comme le karaoké et des quêtes secondaires, seront bien inclus.

Par contre, mauvaise nouvelle : aucun transfert de sauvegarde ne sera proposé. Autrement dit, si vous jouez à cette démo, il ne sera pas possible de garder votre progression pour le jeu final. Notez aussi que la démo ne sera pas accessible sur PS4 en étant réservée aux plateformes les plus récentes.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sortira le 12 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Rappelons d’ailleurs que ce remake devrait donner des indices sur le futur de la saga Like a Dragon, ce que les fans ne manqueront pas de chercher au lancement du jeu.