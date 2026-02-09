Test Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – Un excellent remake sans la modernité qui va avec

7.5

Jaquette d'Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2

Date de sortie : 11/02/2026

  • Des petites modifications scénaristiques cohérentes
  • Un gameplay encore plus nerveux
  • Le Ryukyu Style un vrai plus
  • Le Morning Glory s'étoffant de contenu
  • Une extension sympathique en contenu
  • Dark Tides reste trop court pour être marquant
  • Un moteur daté
  • Quelques mini-jeux redondants
7.5

Yakuza Kiwami 3 et Dark Ties viennent redorer le blason d’un opus qui ne faisait pas l’unanimité à sa sortie. Grâce à ses nombreuses nouveautés, Kiwami 3 s’impose comme un remake solide et réussi, tandis que l’extension Dark Ties, centrée sur l’antagoniste Mine, se déguste parfaitement comme un petit digestif après un repas copieux. Malheureusement, le soft souffre d’un moteur graphique trop daté ayant atteint ses limites depuis bien trop d’années. Nous espérons qu’une évolution sera faite de ce côté pour le futur de la série, et tous nos espoirs portent vers Stranger Than Heaven, la nouvelle production du studio.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

