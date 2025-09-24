Yakuza 0 Director’s Cut, Kiwami et Kiwami 2 arrivent bientôt sur PS5 et Xbox Series

Un mois de décembre sous le signe de la bagarre

Ryū ga Gotoku Studio veut décidément que ses jeux soient accessibles partout et dans les meilleures conditions. C’est pourquoi la saga Yakuza aura droit à des versions PS5 et Xbox Series natives, du moins pour ses premiers épisodes.

On commence par Yakuza 0 Director’s Cut, déjà sorti sur Switch 2 en juin dernier, qui arrivera sur la console de Sony et celle de Microsoft dès le 8 décembre prochain, en plus de débarquer sur PC via Steam. Le jeu sera aussi proposé dans une édition physique. Notez que les sauvegardes des versions PS4 et Xbox One de Yakuza 0 ne pourront pas être transférées ici, tandis que le mode multijoueur sera proposé via une mise à jour gratuite après le lancement.

Viennent ensuite Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, qui seront également proposés sur PS5 et Xbox Series le 8 décembre, soit un peu plus tard que la version Switch 2 de chaque jeu (prévue pour le 13 novembre). La version PC de ces deux titres sera quant à elle mise à jour dès le 9 décembre pour inclure des traductions supplémentaires (dont le français). Là encore, une édition physique regroupant les deux jeux sera mise à la vente.