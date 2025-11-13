Yakuza Kiwami 1 & 2 : Que valent les portages des jeux sur Nintendo Switch 2 ?

Parmi les jeux qui accompagnaient Mario Kart World au lancement de la Nintendo Switch 2 se trouvait la Director’s Cut de Yakuza 0. Un titre qui racontait les débuts de Kiryu Kazuma et de Goro Majima. Leurs destins croisés, liés à une parcelle vacante disputée par les yakuzas, permettant de visiter Kamurocho et Sotenbori. Poursuivant sur la lancée et en attendant Kiwami 3, SEGA et RGG Studios lancent les portages de Yakuza Kiwami premier du nom et Kiwami 2 sur Nintendo Switch 2. Que valent ces portages ? Réponse dans cet article qui, on vous prévient, ne sera pas des plus longs !

Yakuza Kiwami

Jaquette d'Yakuza Kiwami
Yakuza Kiwami
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
ps3
switch 2

Date de sortie : 29/08/2017

