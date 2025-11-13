Yakuza Kiwami 1 & 2 : Que valent les portages des jeux sur Nintendo Switch 2 ?

Après la récente sortie de Yakuza 0 : Director’s Cut sur Nintendo Switch 2, lui-même ayant suivi l’arrivée de la franchise sur Nintendo Switch avec Yakuza Kiwami fin 2024, la suite était logiquement de porter Yakuza Kiwami 2 sur Nintendo Switch 2 tout en permettant au premier Kiwami de profiter un peu des performances de la nouvelle console hybride de Nintendo.

Yakuza Kiwami au top de sa forme, et en français !

De l’eau a coulé sous les ponts depuis les événements de Yakuza 0 ayant mis le feu aux poudres entre les mafias de Tokyo et d’Osaka. Durant une décennie, Kiryu et son ami Akira Nishikiyama ont gravi les échelons et se sont fait une place au sein du clan Tojo. Mais le destin s’acharne une nouvelle fois sur un Dragon de Dojima, visiblement adepte du fait de se retrouver au cœur des embrouilles. Durant une nuit orageuse du mois de septembre 1995, Kiryu s’attire les foudres des yakuzas.

Expédié en prison et expulsé du clan, il végète dix ans en cellule avec une idée derrière la tête. Nous n’irons pas plus loin si vous n’avez pas terminé Yakuza 0. Passons au portage et, autant le dire tout de suite, le titre se porte à merveille sur Nintendo Switch 2, et parcourir les rues pleines de néons est un bonheur qu’on a eu du mal à dissimuler.

Proposer aux joueurs cette version était donc une chic idée, d’autant qu’on peut enfin profiter de sous-titres dans la langue de Julien Blary, notre rédac’ chef adoré. Quelques erreurs typographiques se sont glissées çà et là, mais la localisation nous a offert une pleine compréhension du contexte, des enjeux et des discussions. Cet ajout du français, auquel s’ajoutent donc le japonais, l’anglais, l’espagnol, le portugais, l’allemand, l’italien, le russe, le chinois traditionnel et simplifié, est d’ailleurs le principal ajout de cette version. En dehors de ça, eh bien, c’est le même jeu avec un peu plus de fluidité. Sachez que si vous avez acheté Yakuza Kiwami sur Nintendo Switch, la mise à niveau vers la version Switch 2 est disponible pour 9,99 euros.

Kiwami 2 enfin en français, mais techniquement moins convaincant

Pour Yakuza Kiwami 2, l’histoire est un petit peu différente. Il profite bien évidemment de la localisation en français, ce qui est tout simplement une première. Un atout non négligeable pour plonger dans cette nouvelle aventure pleine de rebondissements, de drames, d’humour et de mini-jeux. Yakuza Kiwami 2 nous ramène à Kamurocho un an après les événements du premier volet et alors que Kiryu Kazuma est rappelé suite à l’assassinat d’une figure importante de l’Alliance Omi dirigée par Ryuji Goda. Yakuza Kiwami 2 reprend donc l’intrigue du jeu original et l’agrémente de la Majima Saga, une série de petits chapitres permettant de jouer Goro Majima de Yakuza 0 afin de conclure proprement son arc.

Là où Yakuza Kiwami 2 se démarque de son prédécesseur, c’est qu’il s’agit du premier jeu à utiliser le Dragon Engine de RGG Studio. Et, à défaut d’avoir remarqué un quelconque patch sur Switch 2, on note que l’ensemble est nettement moins fluide. C’est tout à fait jouable, mais on remarque la différence et on a constaté de tout petits ralentissements. Rien de vraiment dramatique, mais le confort en prend un coup. En revanche, tout est beaucoup plus coloré, les reflets sont plus impressionnants, faisant des rues un festival lumineux. Yakuza Kiwami 2 est donc plus joli dans l’ensemble, mais cela se fait au détriment de la fluidité et du 60 images par seconde.

Dans l’ensemble, il est très agréable de profiter de la suite de la saga Yakuza sur Nintendo Switch 2 après Yakuza 0. Le premier Kiwami se porte comme un charme et le second, plus beau, sacrifie un peu de sa fluidité pour offrir un rendu plus réaliste à l’aide du Dragon Engine. Vous pouvez foncer si vous avez été séduit par l’épisode 0, car la portabilité et la localisation en français permettent quoi qu’il arrive d’en profiter dans de bonnes conditions.