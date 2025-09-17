Yakuza Kiwami 3 est apparu sur le site officiel de la licence, avant le RGG Summit à venir

À croire que toute la saga finira par avoir le traitement Kiwami

Pour l’effet de surprise, c’est manqué, mais avouons-le : l’existence d’un Yakuza Kiwami 3 allait de soi et ne surprendra personne. Le nom du jeu est apparu brièvement sur le site de la licence avant d’être retiré, et cette mention une semaine avant le RGG Summit est sans doute très loin d’être innocent. On s’attend donc à ce que le jeu soit montré lors du showcase à venir, et soit l’un des jeux non-annoncés au line-up de SEGA pour le Tokyo Game Show.

Mais cela ne veut pas dire que la conférence n’a plus d’intérêt, puisque l’on ignore si c’est là la seule annonce prévue par le studio. Ce dernier devrait de toute façon en profiter pour montrer à nouveau les versions Switch 2 de Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 (qui arriveront le 13 novembre), en plus de ce troisième épisode.

Pour rappel, le prochain RGG Summit aura lieu le mercredi 24 septembre à 5 heures du matin (heure de Paris) et sera à suivre sur YouTube ou Twitch pour les personnes qui veulent suivre cela en direct et qui n’aiment pas beaucoup dormir.