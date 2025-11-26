Des mises à niveau payantes seront proposées pour Yakuza Kiwami et 2, et Yakuza 0 Director’s Cut sur PC, PS5 et Xbox Series

Du cas par cas pour chaque épisode

Vous n’aurez pas besoin d’acheter Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, et Yakuza 0 Director’s Cut au prix fort sur PC, PS5 et Xbox Series si vous possédez déjà ces titres sur la précédente génération de consoles. C’est ce que SEGA précise aujourd’hui en mettant en place des mises à niveau pour ces titres, qui seront actives dès le 8 décembre. Mais accrochez-vous, puisque rien n’est simple ici.

Commençons d’abord par Yakuza 0 Director’s Cut. Si vous possédez le jeu sur PC, PS4 ou Xbox One, vous pourrez obtenir une mise à niveau pour avoir les dernières améliorations sur PC, PS5 et Xbox Series, en dépensant la somme de 14,99 € (si vous avez acheté le jeu sur la précédente génération avant le 8 décembre).

Pour ce qui est de Yakuza Kiwami premier du nom, les possesseurs de la version PS4 et Xbox One pourront passer aux versions PS5 et Xbox Series pour seulement 1,99 €. Quant à Yakuza Kiwami 2, la mise à niveau sera ici gratuite. En revanche, pour ces deux Kiwami, rien n’est encore indiqué concernant la mise à niveau sur Steam. Notez également que cette mise à niveau n’est pas proposée pour les versions des jeux disponibles dans les abonnements type PlayStation Plus ou Xbox Game Pass.

Et pour les possesseurs de jeux en version physique, malheureusement, vous l’avez dans l’os, puisque ces mises à niveau concernent les versions numériques des jeux. Il faudra donc se tourner vers un achat complet…