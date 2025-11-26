Des mises à niveau payantes seront proposées pour Yakuza Kiwami et 2, et Yakuza 0 Director’s Cut sur PC, PS5 et Xbox Series

SEGA va bientôt ressortir plusieurs épisodes de la saga Yakuza sur les plateformes modernes, avec quelques améliorations au passage, dont une traduction en français plus que bienvenue. Cependant, pour profiter de cela, il faudra repasser à la caisse, même si vous possédez déjà ces titres sur la génération précédente. Mais l’éditeur a tout de même une offre pour celles et ceux qui possèdent déjà de précédentes versions de ces épisodes. Du moins, en version numérique.

