Une nouvelle Nintendo Switch aux couleurs de Mario est disponible en précommande

Le Mario Day est en approche et se tiendra comme chaque année le 10 mars. La veille de cette journée spéciale, un Nintendo Direct consacré au film Super Mario Bros et rien qu’à lui sera diffusé, afin de nous laisser jeter un dernier coup d’œil au long-métrage avant sa sortie chez nous début avril. Mais histoire de marquer le coup et puisque Nintendo n’a visiblement aucun nouveau jeu Mario a officialiser pour le moment, un nouveau bundle aux couleurs du moustachu va être mis à la vente dès la semaine prochaine.

Où précommander la Nintendo Switch spéciale Mario ?

L’existence de ce pack était connue depuis quelques semaines maintenant mais Nintendo a aujourd’hui officialisé la chose avec les revendeurs partenaires de cette opération. Pour le Mario Day, un nouveau bundle Nintendo Switch sera mis à la vente au prix de 299 € chez Micromania et d’autres revendeurs.

Pour ce prix, vous obtiendrez une Nintendo Switch classique, qui sera vendue avec deux Joy-Con de couleur rouge, ainsi qu’un code de téléchargement pour obtenir l’excellent Super Mario Odyssey. La boutique indique également que des autocollants aux couleurs du film Super Mario Bros sont aussi compris dans ce pack spécial, sans doute pour décorer un peu plus votre console ou vos manettes.

On notera que certains autres pays ont droit au même pack si ce n’est que les clients peuvent quant à eux choisir de télécharger Mario Kart 8 Deluxe ou New Super Mario Bros U. Deluxe. On aurait aimé avoir ce luxe nous aussi…