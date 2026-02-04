Selon le CV de l’actrice Caitlin Thorbrun (Kos Mos), un nouveau Xenoblade Chronicles serait prévu en 2026

Le retour de Xenoblade Chronicles 2 ?

Et ça ne serait pas la première fois qu’un Xenoblade Chronicles soit dévoilé par inadvertance par l’une de ses actrices. On se souvient de Jenna Coleman qui avait vendu la mèche à propos de Xenoblade Chronicles 3 avant l’heure, et c’est pourquoi on prêtera vraiment attention à la possible bourde effectuée par Caitlin Thorburn (repérée via Famiboards sur le site Spotlight).

L’actrice double le personnage de Kos Mos, qui est très lié à la série Xenosaga mais qui apparait également dans Xenoblade Chronicles 2 en tant que Lame. Sur le CV de Caitlin Thorburn, on peut lire qu’elle participe à un jeu Xenoblade Chronicles qui est censé sortir en 2026, toujours dans le rôle de Kos Mos. S’il peut s’agir d’une simple erreur, on peut aussi se demander si l’actrice n’a pas révélé son implication dans un tel projet un peu trop tôt.

Reste à savoir ce que Nintendo et Monolith ont réellement prévu. Les chances de voir un nouveau Xenoblade Chronicles dès cette année sont pour le moment assez minces, contrairement à une réédition de Xenoblade Chronicles 2 qui semble tout à fait probable. Dans la mesure où Nintendo aime bien recycler son catalogue Switch, voir un Xenoblade Chronicles 2: Definitve Edition pour la Switch 2 ne serait pas une surprise. Réponse au prochain Nintendo Direct ?