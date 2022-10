Dungeons 4

Dungeons 4 est un jeu de simulation-stratégie développé par Realmforge Studios et édité par Kalypso Media. Prenant place après les événements du troisième épisode de la licence, le joueur ou la joueuse est invité(e) à aider le Mal absolu et sa fidèle servante Thalya l'elfe sombre à concevoir le meilleur donjon possible tout en envoyant les créatures du Mal mettre à mal les forces du bien peuplant l'Outre-monde.