Monster Hunter Stories : Nos premières impressions sur le remaster du JRPG sorti initialement sur Nintendo 3DS

La saga Monster Hunter a fêté récemment le palier des 100 millions de joueurs et joueuses qui ont parcouru les terres de la licence armée de Volto-hache ou d’épée longue. Si la série principale est populaire, il ne faut pas oublier les quelques déclinaisons de spin offs, que ce soit sur mobile avec Monster Hunter Now, ou bien dans notre cas, la série des JRPG Monster Hunter Stories.

Sorti tout d’abord sur Nintendo 3DS en 2017 dans nos contrées, Monster Hunter Stories nous conte une histoire inédite dans un style JRPG au tour par tour, dont le schéma restera le même pour sa suite sur Nintendo Switch et PC mais glorifié par un moteur graphique aux petits oignons.

De ce fait, dans un tout petit mois le remaster du tout premier Monster Hunter Stories va pointer le bout de son nez avec un gameplay 3DS et une expérience utilisateur grandement optimisée afin de remettre au goût du jour le soft. En plus du remaster du premier Monster Hunter Stories, les joueurs PlayStation 4 et 5 vont pouvoir profiter pour la première fois du second épisode, par le biais d’un portage de Wings of Ruins.

Cela dit, la principale nouveauté réside dans le fameux remaster de Monster Hunter Stories et c’est pourquoi nous avons pu passer une quinzaine d’heures sur le soft pour nous faire un premier avis sur les nouveautés, ainsi que la qualité de cette version revisitée du premier JRPG de la licence à succès de monstres, à partir d’une version PlayStation envoyée par l’éditeur.

Les Riders de la première génération sous leur meilleur jour

Monster Hunter Stories nous met dans la peau d’un Rider, customisable à notre image, qui contrairement aux chasseur de monstres, se lie d’amitié avec ces derniers pour pouvoir les élever et parcourir le monde à l’instar d’une aventure digne de Pokémon, le tout dans des zones semi-ouvertes aux biomes où la faune et la flore varient selon l’environnement qui les entoure.

Ainsi, le soft nous embarque dans un voyage aux côtés de nos puissants Monsties fraîchement éclos de leur œuf, afin de trouver l’origine d’une calamité connue sous le nom du fléau noir qui menace l’existence même du monde. Cela dit, notre périple ne sera pas bien vu par tous les chasseurs de monstres qui nous verront d’un mauvais œil, n’ayant pas l’habitude de voir des monstres apprivoisés.

Version remasterisée oblige, Monster Hunter Stories revient en 2024 avec des graphismes améliorés et lissés, ainsi que le retravail de certaines des textures et modèles. Nous ne sommes cependant pas au niveau visuel de sa suite, mais pour un jeu sorti initialement sur Nintendo 3DS les développeurs ont fait un magnifique travail de remasterisation.

Cependant, nous avons pu noter quelques petits défauts du côté de l’audio. En effet, les sons des menus, principalement, semblent être étouffés faisant ainsi un contraste important entre l’audio des menus en qualité relativement basse, et les autres sons comme la musique ou les bruitages environnementaux magnifiquement retravaillés.

Cela dit, il n’est pas impossible que d’ici la sortie, un patch day one corrigera se petit problème, et nous ne nous manquerons pas de le faire savoir lors de notre test final. Il en est de même que le contenu supplémentaire de fin de jeu qui n’était jusqu’à ce remaster, disponible uniquement au Japon.

Un, deux, trois pierre, feuille, ciseaux..

N’étend qu’un simple remaster de la version originale, le soft garde tous les contenus et éléments de gameplay qui faisaient son charme sur 3DS et dans sa suite Wings of Ruins. En effet, Monster Hunter Stories Remaster garde l’essence même de sa construction JRPG au tour par tour très originale rappelant le bon vieux, un, deux, trois pierre-feuille-ciseaux de notre enfance.

En tant que bon Rider, nous avons le choix entre trois types d’attaque (force, technique et vitesse) où chaque type prend l’ascendant sur un autre. De fait, il est bon d’observer assidûment les attaques habituelles des différents types de monstres pour anticiper correctement le type d’attaque à choisir. En plus de notre personnage, notre Monstie se bat aussi à nos côtés, adoptant les mêmes types d’attaques que nous, il est même possible de choisir l’action à sa place ou laisser l’intelligence artificielle décider toute seule de l’action de notre Monstie.

Les joueurs et joueuses ayant joué sur 3DS ne seront donc pas dépaysés face à ce système de combat au tour par tour atypique et très dynamique, qui demande une bonne observation et de la rigueur dans nos actions, qui seront d’ailleurs récompensés par l’augmentation de notre jauge d’amitié avec notre Monstie sur le champ de bataille, pouvant nous donner l’opportunité de chevaucher notre compagnon une fois la jauge remplie.

Tout comme sur 3DS, nous aurons la possibilité de faire du combat en ligne, que nous n’avons malheureusement pas pu essayer dans cette preview, et la gestion de nos petits monstres sera mise à rude épreuve ici. C’est pour cette raison qu’il sera primordiale d’user avec discernement des différents moyens d’optimiser notre équipe de Monsties, avec, entre autres, la manipulation génétique permettant de transférer des statistiques d’un monstre à l’autre pour renforcer le receveur au prix de la vie du donneur.

Une technique au rendez-vous

Nous l’avons évoqué en amont, mais Monster Hunter Stories Remaster garde son charme de l’époque tout en améliorant graphiquement certaines textures, effets de lumière, et le niveau des détails permettant d’admirer les différents monstres connus, ou non, de la franchise Monster Hunter, comme la légendaire Rathian Sakura. Par ailleurs, un mode musée sera disponible dans les menus du jeu, afin de proposer plus de 200 illustrations conceptuelles, ainsi que des morceaux de musique à écouter librement.

En plus de la qualité visuelle améliorée, le soft nous propose du 60 images par seconde constant sans aucune chute, cela nous aurait étonné du contraire étant donné l’ancienneté du titre, et de l’hardware original sur lequel est sorti le jeu, mais cela reste tout de même important à souligner. D’autant plus que cette version remasterisée sortira sur PlayStation 4, tout comme le portage du second épisode, avec une rétrocompatibilité sur PlayStation 5.

Monster Hunter Stories dispose également de quelques options facilitant l’expérience utilisateur, comme le fait de cacher à la volée la mini-map en haut à droite de l’écran, la possibilité d’épingler les ressources nécessaires à l’accomplissement d’une quête ou à la fabrication d’un objet, d’une arme, ou d’une armure, mais aussi un point important pour les RPG et JRPG au tour par tour, le choix d’accélérer ou non les combats en vitesse « x2 » ou « x3 ».

Cependant, de ce côté nous avons noté un petit défaut dans les messages d’aide au début du combat qui sont également accélérés, rendant impossible leur lecture, et c’est bien dommage car la plupart du temps, notre fidèle Palico domestiqué nous donne diverses informations sur le monstre que nous affrontons, comme par exemple sa manière d’attaquer. On espère que sur la version finale il sera possible de lire ces messages sans que ces derniers disparaissent sans qu’on ne le demande.

Pour rappel, Monster Hunter Stories Remastered sortira le 14 juin 2024 sur PlayStation 4 (rétrocompatible sur PlayStation 5), PC, et Nintendo Switch à un prix tout bonnement correct de 29,99€. De plus, le portage de Monster Hunter Stories 2 Wing of Ruins sortira le même jour pour les joueurs et joueuses PlayStation.