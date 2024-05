MultiVersus invite l’Agent Smith et Jason Voorhees dans son trailer de lancement

MultiVersus sort l’artillerie lourde avant son (re)lancement

Démarrons par la vidéo la plus récente et celle qui nous réservait le plus de surprises, à savoir la bande-annonce de lancement. Pas de Super Nanas comme on s’y attendait avec tout le teasing autour d’elles depuis mars même si leur terrain est bien présent dans la vidéo, à la place nous avons pour l’instant droit à l’arrivée de Jason Voorhees, le tueur au masque de hockey venu de la saga horrifique Vendredi 13 qui est visiblement allé à la salle et de l’Agent Smith de Matrix.

Pour l’instant, pas de gameplay pour l’ennemi de Monsieur Anderson ou le visiteur le plus fidèle du Camp Crystal Lake. Tous les deux arriveront bien lors de la première saison consacrée aux méchants, Jason sera jouable dès le 28 mai comme le Joker tandis que l’Agent Smith devra attendre encore un peu et n’a pas encore de fenêtre de sortie.

Et si tout cela ne vous suffit pas, un autre personnage a été annoncé vendredi dernier. Il nous vient d’Adventure Time et il s’agit de… Banana Guard… Certes, avant d’en arriver au garde banane générique du Royaume de la Confiserie, il y avait Princess Bubblegum, Marceline, Ice King, Lemongrab, Flame Princess ou BMO qui auraient plus mérité cet honneur. Sauf que Banana Guard est déjà dans MultiVersus en tant qu’invocation donc l’adapter en personnage jouable devait être plus simple.

Du contenu hors-compétition

Entre le Joker, Jason et l’Agent Smith, on sent que la tendance récente penche plutôt vers les antagonistes, ce qui s’explique facilement par l’arrivée d’un mode PvE intitulé en anglais Rifts. La très chaotique vidéo de présentation n’aide pas vraiment à se faire une meilleure idée de ce que c’est exactement, mais il s’agit d’un mode qui nous fait choisir entre plusieurs scénarios (Le Joker attaque la Batcave, Batman et Velma font un duel de détective).

Et s’en suit une série de combats classiques, avec des conditions spéciales, des mini-jeux et au moins un boss tous axés autour de ce thème saisonnier. Chaque épreuve a des objectifs secondaires et les réussir permet d’obtenir et améliorer de l’équipement pour augmenter vos chances d’atteindre la fin de cette aventure. Notez qu’il est possible d’y jouer en coopération à deux.

Mais avant de se quitter, on ne résiste pas à l’envie de partager en vrac toutes les vidéos restantes, à savoir la présentation des coups du Joker mais aussi les musiques des nouveaux stages basés sur la Mairie de Townsville, métropole où vivent les Super Nanas et le Laboratoire de Dexter (qui devrait lui-aussi intégrer le casting de MultiVersus un jour ou l’autre).

MultiVersus rouvrira ses serveurs à partir du 28 mai pour vous laisser y jouer gratuitement sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.