Manor Lords : Une immersion dans la gestion médiévale qui vaut le détour, premier avis sur l’accès anticipé

Un jeu qui se veut crédible et complet

La première chose qui frappe est l’inspiration que le jeu titre de l’art et de l’architecture de la Franconie (Allemagne) à la fin du XIVe siècle. Cette attention au détail montre le désir des développeurs de mettre l’exactitude historique au centre de son titre. Ce choix permet d’offrir une simulation qui se veut authentique, enrichissante et crédible, loin des clichés médiévaux typiques que moult jeux ont pu nous proposer au cours des dernières années.

Et dès les premières minutes de jeu, Manor Lords tire son épingle du jeu en proposant une construction de ville sans grille, permettant ainsi au joueur de jouir d’une liberté totale de placement et de rotation de ses bâtiments. En faisant cela, les développeurs se rapprochent encore un peu plus du réalisme de l’époque, où les villes médiévales et routes commerciales étaient contraintes par les disposition naturelles du terrain, qui dictaient en quelque sorte le développement des villes et villages. Les joueurs doivent alors planifier stratégiquement l’implantation de chaque structure de sorte à optimiser les ressources locales et respecter les contraintes environnementales.

De même, les bâtiments de ressources, tels que les zones de chasse, fermes, ou encore ateliers doivent être placés de sorte à exploiter au mieux les ressources naturelles tout en minimisant les impacts négatifs de l’exploitation, comme la déforestation ou la perte de fertilité des sols, qui pourraient avoir raison du développement du village. Ainsi, chaque décision prise par le joueur a des conséquences sur l’environnement et la viabilité du village, poussant de ce fait à éviter le placement hasardeux des structures.

Outre le placement des bâtiments, ce sont aussi les saisons qui viennent impacter l’accumulation et la gestion des ressources. Le joueur doit préparer les stocks du village en vue de l’hiver, tout en optimisant la productivité durant les autres saisons pour maintenir la prospérité de tous. Tout cela car, bien sûr, comme bon nombre d’autres jeux du genre, Manor Lords demande d’équilibrer les besoins de base des habitants avec la production de biens de base, de biens de luxe, ou encore de matériel militaire, nécessaire pour l’expansion territoriale et la défense du territoire (car non, tout cramer pour repartir sur des bases saines n’est pas la réponse à tout !).

Villageois, quel est votre métier ?

En effet, vous l’aurez compris, Manor Lords vient aussi avec un volet plutôt orienté militaire. Cette deuxième grosse partie du titre est intégrée à la gestion du village de sorte à compléter l’aspect réaliste du titre. Les interactions avec les territoires voisins peuvent rapidement escalader en conflits armés, obligeant ainsi le joueur à adopter diverses stratégie pour défendre son territoire ou en conquérir de nouveaux.

Pour défendre le territoire ou s’étendre, le joueur doit donc former une milice locale ou avoir recours au recrutement de mercenaires, les deux ayant des impacts économiques et sociaux. Les combats, quant à eux, prennent en compte de nombreux facteurs, tels que la fatigue des troupes, les conditions météorologiques, ou encore le terrain. Le joueur doit donc gérer ses troupes avec précision, tout en planifiant de façon réfléchie ses différentes actions, surtout si l’ennemi vient en supériorité numérique.

De plus, le titre est pensé de sorte à ce que chaque bataille soit vue comme un défi tactique, mais aussi comme une véritable épine dans le pied, puisque chaque bataille causera des pertes humaines qui auront, à leur tour, des répercussions négatives sur la croissance du village et son moral. Chaque soldat perdu devient alors un travailleur en moins pour participer à l’économie du village. Pire encore, si le personnage meurt jeune, il ne participera pas non plus au renouvellement de la population et ainsi au développement socio-économique de celle-ci.

Enfin, Manor Lords se distingue par ses graphismes qualitatifs (pour le genre), ainsi que sa palette sonore immersive. Les bâtiments sont conçus avec un certain souci du détail, reflétant les techniques de construction de l’époque, tandis que les paysages changent dynamiquement en fonction des saisons, offrant moult panoramas agréables à observer.

Malgré son état d’accès anticipé, qui vient avec son lot de pépins techniques, tels que des problèmes d’animation et autres petits couacs, Manor Lords est un projet ambitieux qui promet de pousser au plus loin les limites des jeux du genre. Outre les soucis inhérents à son état, son approche novatrice et son potentiel en font un titre à garder à l’œil pour tout amoureux du genre. La base est plus que solide et l’expérience s’annonce prometteuse pour l’avenir !