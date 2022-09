Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai est un action-RPG qui retrace les événements du manga Dragon Quest The Adventure of Dai. Le jeu comporte deux modes principaux, un centré sur l'histoire, l'autre sur un donjon de type rogue-lite avec des défis qui changent constamment. Il est possible de contrôler Dai ainsi que ses amis, dans des combats se déroulant dans des arènes en 3D.