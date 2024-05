Wuthering Waves : Le Genshin-like présente tous ses personnages dans un dernier trailer avant son lancement

Une communauté qui se compte déjà en dizaines de millions de personnes

Wuthering Waves serait-il déjà le nouveau jeu phénomène de ces dernières semaines ? Le jeu totalise déjà plus de 32 millions de préinscriptions au moment où l’on écrit ces lignes. Un très joli chiffre qui augure d’un bon lancement pour le free-to-play, même si le plus gros défi du jeu sera de réussir à conserver une forte communauté sur la durée, chose que les autres Genshin-like n’ont pas tout à fait réussi à faire (sauf Tower of Fantasy, dans une très moindre mesure).

Pour fêter le lancement du jeu cette semaine, Kuro Game a publié un ultime trailer pour le jeu qui permet de faire un rapide tour du casting présent au lancement. Gacha oblige, ce n’est là que le début pour Wuthering Waves, qui ajoutera de nouveaux personnages jouables au fil des mois.

Quand sortira Wuthering Waves ?

Rappelons que Wuthering Waves sort ce jeudi 23 mai dans la nuit sur PC, iOS et Android, et plus précisément à 3h30 du matin en France. Il ne vous reste donc que quelques jours pour vous préinscrire sur le site officiel et profiter des bonus de lancement, tous largement débloqués grâce au nombre de préinscriptions. Vous recevrez ainsi :