Stellar Blade : Une version PC et une suite sont envisagées en plus d’un autre projet chez le studio Shift Up

Des DLC et des collaborations arrivent

On imaginait mal que l’exclusivité PS5 soit définitive pour Stellar Blade, même si Sony édite le jeu. Pour le moment, Shift Up ne peut pas trop en dire mais il affirme qu’une version PC est bel et bien en discussion. Mieux, une suite est elle aussi en considération selon le studio, ce qui ne devrait étonner personne étant donné que Stellar Blade est considéré comme un succès :

« Au-delà de Stellar Blade, nous développons un nouveau jeu basé sur une nouvelle propriété intellectuelle, Project Witches, dont la sortie est prévue en 2027 ou plus tard, et envisageons une version PC de Stellar Blade et une suite. »

Et ce n’est pas tout. Comme promis par le studio avant le lancement du jeu, de multiples mises à jour sont prévues pour le titre. C’est une nouvelle fois confirmé ici, avec des updates qui vont « introduire de nouveaux éléments de gameplay, en comptant des DLC, une version PC et de nouvelles collaborations avec des licences ». Le support de Stellar Blade n’est donc pas prêt de se stopper maintenant et il faut s’attendre à plusieurs collaborations à l’avenir, sans doute avec un certain NieR Automata.

Un nouveau gacha prévu pour 2027

Vous l’avez lu, le document mentionne également un certain Project Witches, qui est l’un des prochains jeux sur lequel le studio planche actuellement. Celui n’arrivera pas avant 2027, au mieux, et c’est parce que se veut être très ambitieux.

Il ne faut pas ici s’attendre à un jeu dans la veine de Stellar Blade puisque celui-ci devrait être une sorte de successeur spirituel de Goddess of Victory: NIKKE, c’est-à-dire un gacha. Mais un gacha qui en impose, prévu aussi bien sur PC et consoles que sur mobiles. Le studio entend qu’il s’agira d’un titre capable d’aller rivaliser avec les plus grands géants du marché, en citant notamment Genshin Impact, Honkai Star Rail ou encore la machine à cash qu’est Fate/Grand Order. Voilà de quoi occuper le studio pendant encore de nombreuses années.