TOTS Liga !

Comme tous les ans, et donc à chaque opus et ce même si FIFA est devenu FC, le soft propose les équipes type de la saison. Un panel de joueurs ayant marqué leur championnats et/ou les coupes nationales et internationales qui méritent une carte spéciale et une mise en avant. Voici la liste des joueurs de la TOTS du championnat espagnol :

Bellingham (97)

Vinicius Jr (96)

Griezmann (96)

Valverde (96)

Lewandowski (95)

Rüdiger (94)

Isco (94)

Gündogan (93)

Savio (93)

Araujo (93)

Aleix Garcia (92)

Carvajal (92)

M. Guttiérez (92)

Dovbyk (91)

Unai Simon (90)

A noter qu’en plus de ces joueurs TOTS, quelques joueurs obtiennent, eux, une carte Moments TOTS. Une mise en évidence, un « degré moindre », mais qui atteste de leur très bonne saison. Les voici : Cancelo (95), Sergio Ramos (95), Joao Felix (94), Rodrygo (93), Camavinga (93), Nico Williams (91), Vivian (91) et Traoré (90).

EA Sports FC 24 est disponible depuis le 29 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.