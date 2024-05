Nintendo rachète un ancien studio d’Embracer, Shiver Entertainment, derrière les portages Switch de Mortal Kombat 1 et Hogwarts Legacy

Un spécialiste du portage

Shiver Entertainment est un studio basé à Miami en Floride qui est surtout spécialisé dans les portages, et qui a récemment travaillé sur la version Switch assez réussie de Hogwarts Legacy. On lui doit également – et malheureusement – le portage plus décrié de Mortal Kombat 1 sur la console de Nintendo.

Pas de quoi refroidir Nintendo, qui a décidé d’acquérir 100% des parts de ce studio. Sous les ordres du constructeur, la mission de Shiver Entertainment ne va pas changer. Le studio aura toujours pour but de réaliser des portages Switch d’autres jeux d’éditeurs tiers, ainsi que des portages sur la prochaine console de Nintendo :

« En accueillant l’équipe de développement expérimentée et accomplie de Shiver, Nintendo vise à sécuriser des ressources de haut niveau pour le portage et le développement de jeux. À l’avenir, même après son intégration au groupe Nintendo, l’objectif de Shiver restera le même, en poursuivant les commandes de portages et de développement de jeux pour plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch. »

C’est donc un studio en moins à gérer pour Embracer, qui ne cesse de se débarrasser d’une manière ou d’une autre de tout ce qu’il a pu racheter ces dernières années.