Larian (Baldur’s Gate 3) ouvre son nouveau studio en Pologne pour travailler sur ses deux prochains RPG

Après l’ouverture du nouveau studio d’Activision, la Pologne accueille une nouvelle fois un grand nom du jeu vidéo avec Larian Studios qui vient s’installer dans la ville de Varsovie. Il s’agit là du septième studio de Larian, qui compte déjà des équipes en Belgique à Gand, au Québec, à Dublin, à Guildford, à Barcelone et à Kuala Lumpur. Swen Vincke, PDG de Larian Studios, explique pourquoi Varsovie a été choisi comme terre d’accueil pour le studio :

« La visite du GIC l’an dernier a confirmé ce que je pensais depuis un certain temps : il y a beaucoup de talents ici et beaucoup de développeur-euses qui pensent comme nous. De plus, beaucoup d’entre eux veulent travailler sur des RPGs, c’est donc une combinaison parfaite. Notre plan pour le studio polonais est très simple. Constituer une équipe capable de travailler sur nos deux nouveaux et très ambitieux RPGs, et cueillir les fruits de leur travail. Nous sommes une entreprise avec une approche ascendante, je suis donc impatient de voir ce qu’ils vont nous apporter de nouveau. Je pense que cela fonctionnera à merveille. »