Black Myth: Wukong en met encore une fois plein les yeux dans son nouveau trailer

Avant de refaire parler de lui au Summer Game Fest ?

Une chose est sûre, Black Myth: Wukong ne manque pas d’ambitions. Le jeu n’a eu de cesse d’impressionner grâce à son univers atypique et sa réussite visuelle, qui sont une nouvelle fois mises en avant dans ce trailer inédit.

On y voit quelques nouveaux boss imposants ainsi que les facultés de notre héros singe, dont le bâton sera une redoutable arme. Une vidéo un peu courte, mais qui n’est peut-être qu’une mise en bouche avant que le jeu se montre davantage lors de l’une des conférences de l’été (on ne sait pas s’il sera jouable sur les stands du Summer Game Fest). Ce qui ne serait pas un mal, ne serait-ce que pour montrer l’état des versions consoles du jeu étant donné que le titre a surtout été mis en avant avec sa version PC.

Toujours pas de retard à prévoir pour le moment, Black Myth: Wukong sera disponible le 20 août prochain sur PC (via Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.