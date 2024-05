Senua’s Saga: Hellblade II a droit à un joli trailer pour fêter sa sortie imminente

Certains fans de la marque Xbox se plaignait de ne pas voir l’entreprise offrir un peu plus de marketing à Senua’s Saga: Hellblade II, qui a pourtant longtemps été présenté comme l’un des fers de la lance de la Xbox Series, mais Ninja Theory n’allait pas non plus manquer les étapes obligatoires avant de sortir un jeu, comme celle de publier un trailer de lancement. On le découvre aujourd’hui avec de nouvelles images à admirer, servi par un joli morceau.