La date de sortie de Dragon Ball Sparking! Zero serait déjà connue grâce à un dataminage

Le casting de Dragon Ball Sparking! Zero commence doucement à s’étoffer même s’il nous reste encore à découvrir des dizaines et des dizaines de héros et héroines jouables. Et si certains fans de Dragon Ball réfléchissent déjà quels personnages prioriser pour aller se mettre sur la tronche avec leurs amis, d’autres attendent surtout de savoir quand ce successeur des Budokai Tenkaichi sera disponible. Bandai Namco va sans doute lâcher la date de sortie le mois prochain lors de l’une des conférences estivales, mais un dataminage a peut-être déjà vendu la mèche.