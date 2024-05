Immersion : Dernière ligne droite pour soutenir le nouveau numéro du magazine, qui s’attarde sur les performances dans le jeu vidéo

Aider le nouveau numéro à performer

Publier un magazine papier n’est pas une chose aisée et c’est pourquoi Immersion a besoin de passer par un financement participatif pour s’assurer de vendre assez de copies pour chaque numéro. Le magazine s’apprête aujourd’hui à lancer son neuvième numéro, qui est cette fois-ci basé sur les performances dans le jeu vidéo.

Au programme, 192 pages qui traitent de la question, que ce soit dans l’esport ou dans l’expérience de jeu plus traditionnelle (aussi bien sur des jeux de sports à la FIFA que sur des titres comme Beat Saber), avec des interviews, des dossiers sur le speedrun, des questions sur les jeux dits « impossibles » et bien d’autres sujets qui méritent votre attention. Le tout est ponctué de sublimes illustrations, qui donnent au magazine un certain cachet.

Seulement voilà, pour s’assurer que ce numéro puisse voir le jour dans de bonnes conditions, un nombre minimum de préventes est essentiel. À l’heure où nous écrivons ces lignes, 472 préventes sur les 500 demandées ont été réalisées, à quatre jours de la date de fin de la campagne KissKissBankBank.

Si vous souhaitez soutenir le projet, n’hésitez donc pas à faire un tour sur la page de crowdfunding de ce neuvième numéro, qui vous donnera aussi accès à d’autres informations autour du magazine Immersion.