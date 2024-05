Toute la trilogie Kingdom Hearts arrive enfin sur Steam le mois prochain

Nintendo rachète un ancien studio d’Embracer, Shiver Entertainment, derrière les portages Switch de Mortal Kombat 1 et Hogwarts Legacy

Nintendo rachète un ancien studio d’Embracer, Shiver Entertainment, derrière les portages Switch de Mortal Kombat 1 et Hogwarts Legacy

El Shaddai : Ascension of the Metatron – Que vaut la version Switch de cet OVNI vidéoludique vieux de 13 ans ?

El Shaddai : Ascension of the Metatron – Que vaut la version Switch de cet OVNI vidéoludique vieux de 13 ans ?