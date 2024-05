Le planning complet des conférences de l’été 2024 (Summer Game Fest, Xbox Games Showcase…)

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des rendez-vous importants à ne pas manquer durant cette période estivale. L’article sera mis à jour si le calendrier vient à évoluer.

AG French Direct 2024

Date : 29 mai 2024 à 18 heures

: 29 mai 2024 à 18 heures Durée : Environ 90 minutes

: Environ 90 minutes Où regarder : Twitch – YouTube

Eh oui, autant ne pas se priver et se faire un peu de publicité après tout. Notre conférence maison revient elle aussi cette année et si vous souhaitez soutenir les jeux vidéos français et francophones, c’est LE rendez-vous à ne pas manquer dans cette liste. Comme toutes les autres années, nous vous présenterons plus d’une trentaine de jeux réalisés en France ou à l’étranger par des francophones, avec des annonces exclusives de jeux encore jamais vu et des trailers inédits à vous partager, tout en mettant en avant les créatrices et créateurs derrière ces projets.

Au programme de cet AG French Direct, vous y trouverez aussi bien des jeux indépendants réalisés par une seule personne que des projets nettement plus massifs produits par de grandes équipes à la renommée internationale. Une conférence à ne pas manquer et qui est suivie par la publication de dizaines et de dizaines d’articles sur notre site, avec des previews inédites et des interviews qui vous en apprendront plus sur les jeux que vous aurez vu.

Guerrilla Collective 2024

Date : 6 juin 2024 à 19 heures

: 6 juin 2024 à 19 heures Durée : 90 minutes

: 90 minutes Où regarder : Twitch – YouTube

La Guerrilla Collective devient également un rendez-vous immanquable de la période estivale, du moins si vous avez un appétit pour le milieu indépendant. L’année dernière, on avait pu y voir passer des titres comme Terra Memoria, Nocturnal, Gori Cuddly Carnage et même des jeux au budget plus conséquent comme Remnant 2. Cette année, difficile de savoir ce qui nous attend même si l’on nous promet de nombreuses annonces exclusives.

Summer Game Fest 2024

Date : 7 juin à 23 heures

: 7 juin à 23 heures Durée : Environ 2 heures

: Environ 2 heures Où regarder : Twitch – YouTube

Sans doute l’une des plus grosses conférences de l’année, mais aussi l’une des plus imprévisibles. Puisque Geoff Keighley invite ici toute l’industrie, avec plus d’une cinquantaine de studios et éditeurs au programme, tout peut arriver.

Parmi ce que l’on peut déjà prévoir, on imagine que le DLC d’Elden Ring viendra se rappeler à notre bon souvenir avant sa sortie, que Dragon Age Dreadwolf fera enfin parler de lui, que 2K va présenter un jeu, que le jeu VR Batman Arkham Shadow sera là ou encore Kojima aura sans doute quelque chose à nous montrer comme dans 100% ou presque des émissions réalisées par son meilleur copain Keighley. Deux heures de « World Premiere » à tout-va, avec des annonces qui s’enchainent presque aussi vite que les publicités et des tas de jeux à retenir, que ce soit pour cette fin d’année ou pour 2025.

Days of the Devs 2024

Date : 8 juin à 1 heure du matin (juste après le Summer Game Fest)

: 8 juin à 1 heure du matin (juste après le Summer Game Fest) Durée : Environ 1 heure

: Environ 1 heure Où regarder : YouTube

Comme chaque année, le Days of the Devs vient se coller au Summer Game Fest avec Double Fine Productions et iam8bit qui laissent la parole aux créatifs. C’est souvent là-bas que l’on peut avoir un meilleur aperçu de quelques jeux qui méritent le coup d’œil, à l’image de Cocoon, Viewfinder ou encore Hyper Light Drifter qui ont été présentés l’année dernière.

Wholesome Direct 2024

Date : 8 juin à 19 heures

: 8 juin à 19 heures Durée : 1 heure

: 1 heure Où regarder : Twitch – YouTube

Le Wholesome Direct, c’est le petit bonbon de cette période. Cette conférence nous offre un grand moment de pause avec uniquement des jeux mignons et sans violence au programme, qui apportent un peu de douceur dans cette industrie de plus en plus dure. Si vous aimez jouer à des titres qui ne vous procurent aucun stress, qui sont remplis d’animaux adorables ou qui peuvent vous transporter dans un monde onirique sans souffrance, notez bien ce rendez-vous dans votre calendrier.

Future Games Show: Summer Showcase

Date : 8 juin à 21 heures

: 8 juin à 21 heures Durée : Environ 90 minutes

: Environ 90 minutes Où regarder : Twitch – YouTube

Au fil des éditions, le Future Games Show prend de plus en plus d’importance. On pourrait résumer cette conférence comme étant celle qui met le mieux en valeur les productions AA, souvent laissées de côté. On y retrouvera une quarantaine de titres prévus sur toutes les plateformes, avec la présence déjà confirmées d’éditeurs et studios comme NetEase ou Supermassive Games. Cette année, l’émission sera présentée par deux artistes de talent issus de la scène du doublage anglophone, à savoir Roger Clark (Red Dead Redemption 2) et Britt Baron (Final Fantasy VII Rebirth).

Xbox Games Showcase 2024

Date : 9 juin à 19 heures

: 9 juin à 19 heures Durée : Environ 2 heures

: Environ 2 heures Où regarder : Twitch – YouTube

Microsoft est toujours fidèle au poste avec son Showcase, qui sera un peu spécial cette année. Entre les récents licenciements, les fermetures de Tango Gameworks et Arkane Austin, la stratégie multiplateforme du constructeur et certains jeux que l’on a pas vu depuis des lustres, Phil Spencer et ses équipes auront fort à faire pour convaincre cette année, même si l’on peut tout de même s’attendre à une conférence très riche et sans temps mort. Là encore, les possibilités sont nombreuses : entre Contraband, State of Decay 3, Fable, South of Midnight et tant d’autres, la liste potentielle de jeux est immense.

Et à cela vient s’ajouter le catalogue d’Activision-Blizzard-King, et notamment la présentation du prochain Call of Duty. Celui-ci aura droit à un Direct dédié juste après le Showcase principal, si l’on en croit les indices laissés par Microsoft.

PC Gaming Show 2024

Date : 9 juin à 22 heures

: 9 juin à 22 heures Durée : Environ 2 heures (si seulement)

: Environ 2 heures (si seulement) Où regarder : Twitch – YouTube

On ne va pas se mentir, malgré sa grande audience et quelques éditions plus intéressantes que d’autres, le PC Gaming Show s’est souvent montré comme étant un sacré assommoir. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir des tas de jeux à montrer. Cette année, PC Gamer va fêter les dix ans de son événement, avec 50 jeux au programme dont des annonces inédites. Autant dire que cette édition promet d’être plus riche que les autres et que notre nuit blanche sera assurée.

Ubisoft Forward

Date : 10 juin

: 10 juin Durée : Environ 1 heure

: Environ 1 heure Où regarder : Twitch – YouTube

Malgré quelques remous en coulisses et plusieurs jeux annulés, Ubisoft arrive sans doute confiant pour cette nouvelle édition. Après tout, il peut compter sur les deux mastodontes que sont Star Wars Outlaws et Assassin’s Creed Shadows, ses deux gros jeux de fin d’année qui ont encore beaucoup de choses à nous montrer. On espère qu’entre ces deux titres et des jeux services à la XDefiant, on y verra tout de même quelques jeux plus modestes, à l’image de Prince of Persia: The Lost Crown l’année passée.

Nintendo Direct

Date : Inconnue

: Inconnue Durée : Environ 45 minutes (sans doute)

: Environ 45 minutes (sans doute) Où regarder : Twitch – YouTube

Alors oui, le Nintendo Direct de cet été n’a pas encore eu droit à une date de diffusion, mais il est tout de même confirmé. Nintendo a bien déclaré qu’une nouvelle émission aurait lieu durant la période estivale, et que celle-ci se concentrerait sur les jeux Switch à venir jusqu’à la fin de l’année 2024. Autrement dit, zéro information à venir concernant la prochaine console, ce qui laisse bien songeur à propos du contenu de ce Nintendo Direct, étant donné que la Switch est plus qu’ne fin de vie. Allez, Metroid Prime 4, pour terminer en beauté ?

THQ Nordic Digital Showcase

Date : 2 août à 21 heures

: 2 août à 21 heures Durée : Environ 1 heure

: Environ 1 heure Où regarder : Twitch – YouTube

La conférence réservée à THQ Nordic est elle aussi assez particulière cette année puisque le groupe se trouve être coincé au cœur de l’immense foutoir qu’est en train de devenir Embracer. Aujourd’hui, l’entreprise est comprise au sein de l’entité Coffee Stain & Friends, ce qui laisse penser qu’un Coffee Stain & Friends aurait sans doute plus d’intérêt. Parmi les jeux confirmés, Titan Quest 2 et Gothic Remake viendront montrer quelques nouvelles images.

Opening Night Live / Gamescom 2024

Date : 20 août

: 20 août Durée : Environ 2 heures

: Environ 2 heures Où regarder : Twitch – YouTube

Et on termine cette saison de conférence avec l’ouverture de la Gamescom, qui prend la forme d’une grande soirée présentée par Geoff Keighley, avec de nombreux jeux qui seront présents sur le salon allemand. Comme pour le Summer Game Fest, difficile de savoir à quoi s’attendre ici même si on aura sans doute quelques redites par rapport aux autres conférences. On pourra tout de même compter sur des annonces exclusives qui donneront un meilleur aperçu de ce à quoi nous attendre pour 2025.