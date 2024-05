Life by You : Le Sims-like de Paradox est une nouvelle fois repoussé, et à une date encore indéterminée

L’accès anticipé prend encore du retard

Oubliez l’idée de jouer à l’accès anticipé de Life by You le 4 juin prochain. Le Sims-like est à nouveau repoussé afin que le studio prenne le temps de peaufiner l’expérience, même pour un accès anticipé. Et puisque les reports commencent à s’accumuler, Paradox Interactive préfère jouer la carte de la prudence en ne donnant aucune nouvelle date de sortie, ce qui veut dire que Life by You est repoussé à une date indéterminée :

« Après mûre réflexion, nous avons le regret d’annoncer que nous avons décidé de retirer la date de sortie de l’accès anticipé de Life by You, précédemment fixée au 4 juin. Cela n’a pas été une décision facile, d’autant plus que nous comprenons l’anticipation et l’enthousiasme de nombreux joueurs pour le jeu. Cependant, nous pensons qu’un temps de développement supplémentaire est nécessaire. Même si nous aurions préféré nous engager sur une nouvelle fenêtre de sortie, nous pensons qu’il est plus prudent d’attendre pendant que nous planifions à l’avance, plutôt que de nous engager sur une nouvelle date que nous ne pouvons pas être certains de respecter. »

Autant dire que ce report peut être assez court tout comme il peut être considérable. On imagine que Paradox voudra tout de même essayer de lancer son jeu avant la sortie de InZOI, qui viendra lui aussi empiéter sur le terrain de jeu des Sims.