Le concert The Witcher 3 passera par Paris à la fin de l’année, la billetterie est ouverte

Et tout est déjà presque complet

Comme annoncé précédemment, la tournée The Witcher 3 passera bien par chez nous, et plus précisément par Paris. Maximum Entertainment France et AEG Presents nous annoncent aujourd’hui que ce concert aura lieu le 10 novembre prochain et prendra place dans la salle du Grand Rex.

Vous pouvez donc déjà commencer à planifier votre emploi du temps de fin d’année, et faire vite pour acheter vos place puisque la billetterie est maintenant ouverte sur le site d’AEG Presents. Et comme on pouvait s’en douter, tout a été pris d’assaut et il ne reste maintenant que peu de places, entre 51 et 78,50 €. Reste à voir si une seconde date sera prévue face à l’engouement autour de ce concert.

D’autres informations arriveront dans les semaines à venir et on croise les doigts pour qu’une autre opportunité puisse se présenter à celles et ceux n’ayant pas de billets.