Microsoft dévoile deux manettes Xbox aux couleurs de DOOM: The Dark Ages

Mettez votre Xbox Series X sur son 31 pour le prochain DOOM

Si vous trépignez d’impatience à l’idée de jouer à ce prochain DOOM, vous serez peut-être tentés par cette nouvelle collection d’accessoires que Microsoft vient d’officialiser. Celle-ci compte d’abord une manette standard sans-fil, qui imite l’armure du Slayer avec une teinte verte et métallique, agrémentée de quelques gouttes de sang histoire de bien montrer que l’on est en face d’un produit dérivé DOOM. Une manette vendue 79,99 €, qui peut être précommandée sur le Microsoft Store. Acheter cette manette donne aussi accès au contenu téléchargeable « DOOM Slayer Executioner ».

Vient ensuite une manette sans fil Xbox Elite Series 2, cette fois-ci rouge et noire, pour celles et ceux qui préfèrent avoir une manette plus complète et toute aussi sanglante. Il faut en revanche compter 199,99 € ici, sur le Microsoft Store. Et si vous avez déjà assez de manettes Xbox comme ça, vous pourrez vous tourner vers un habillage DOOM pour votre Xbox Series, qui est lui vendu à 54,99 €.

DOOM: The Dark Ages sera disponible dès le 15 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu.