South of Midnight tient sa date de sortie sur PS5 et Nintendo Switch 2, rendez-vous à la fin du mois

Hazel taffe

Les développeurs de South of Midnight et We Happy Few n’ont pas perdu leur temps cette année, puisqu’en plus d’assurer le support de leur nouvelle production, ils étaient attelés en coulisses à la porter sur deux nouvelles plateformes de choix, qui ouvriront largement les ventes d’une nouvelle exclusivité Xbox tombant dans l’escarcelle de ses concurrentes PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Une production majeure pour le studio, qui s’est vu récompensé aux derniers Game Awards du prix « Games for Impact », entendez par là les jeux délivrant un message.

Pour rappel, South of Midnight nous raconte l’histoire d’une jeune femme, Hazel, contrainte de partir à la recherche de sa maison et de sa mère emportées par les eaux, avec à la clé des péripéties qui la verront s’opposer à des créatures grâce à ses capacités de Tisseuse. Une épopée en stop-motion aux qualités audio indéniables, puisque les chansons (composées par Olivier Derivière) sont dévoilées au fil de vos découvertes menant au boss de chaque région.

South of Midnight est disponible depuis le 8 avril 2025 sur PC, Xbox Series X/S (et Xbox Game Pass Ultimate et PC), et sera donc disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 (dont vous pouvez apprécier le trailer dédié) dès le 31 mars prochain. Pas de version Nintendo Switch première du nom à prévoir. N’hésitez pas à parcourir notre test pour en savoir plus sur cette épopée originale et viscérale.