South of Midnight, le superbe jeu d’aventure de Compulsion Games, débarquera au printemps 2026 sur PS5 et Switch 2

Hazel quitte le cocon

Même s’il n’a pas vraiment conquis tout le monde en raison d’un gameplay pas toujours au top et d’une redondance certaine, South of Midnight a quand même réussi à charmer avec sa direction artistique et sa réalisation en stop motion. Une expérience intéressante, au moins d’un point de vue artistique, jusque-là bridée au PC et aux modèles Xbox Series.

Et c’est en amont des Game Awards 2025 que Compulsion Games s’est fendu non pas d’un mais de deux posts pour annoncer l’arrivée prochaine sur PS5 et sur Switch 2 de son bébé. Pour rappel, dans cette aventure, nous incarnons Hazel, une jeune femme partie à la recherche de sa maison et de sa mère, emportée par les eaux. Des péripéties qui l’opposeront à des Hanteurs, des monstres contre lesquels elle pourra lutter grâce à ses facultés de Tisseuse.

South of Midnight arrivera donc en printemps 2026 sur Switch 2 et PS5 (avec visiblement une optimisation PS5 Pro si l’on en croit le post de Compulsion Games). Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à aller voir notre test.