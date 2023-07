Xbox sera bien présent à la Gamescom de cette année

Deux sur trois, c’est déjà pas mal

Nintendo ne sera donc pas le seul constructeur à la Gamescom cette année. Microsoft annonce que Xbox et Bethesda seront bien présents sur le showfloor du 23 au 27 août, ce qui veut dire que Sony sera le seul constructeur absent pour cette édition. Après tout, il aurait été difficile pour Microsoft de manquer le dernier grand temps fort de l’industrie avant la sortie de Starfield quelques jours plus tard.

🚨 BREAKING 🚨 @‌Xbox and @‌bethesda will join us on the showfloor for #gamescom2023! More details soon. Get your tickets now: https://t.co/epzkwnZye9#XboxGC pic.twitter.com/ylcK23Bti5 — gamescom (@gamescom) July 5, 2023

Le programme de Xbox n’est cependant pas encore connu, et on nous promet des détails à venir. On imagine que de nombreux jeux liés au Xbox Game Pass seront jouables sur place pour le public, mais on ignore encore si la presse aura l’occasion de voir certains titres en exclusivités, lors de présentations en petit comité. On peut aussi supposer que le constructeur aura peut-être une ou deux cartouches pour l’Opening Night Live de Geoff Keighley, mais rien n’est moins sûr pour le moment.