Xbox Game Pass : Rematch, Warcraft, Tomb Raider et autres surprises pour la deuxième salve de juin

La sélection de fin juin enfin connue

Après un début juin très solide côté Xbox Game Pass, la sélection de fin du mois est donc enfin connue avec des noms célèbres et de grosses licences comme un Call of Duty, du Warcraft ou encore Rise of the Tomb Raider. Rematch fera aussi ses débuts dès son lancement dans le Xbox Game Pass.

On rappelle que FBC: Firebreak et Lost in Random: The Eternal Die sont disponibles depuis aujourd’hui dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass, disponibles le jour de leur sortie. Crash Bandicoot 4: It’s About Time l’est également dès aujourd’hui mais sera en plus disponible pour les abonnés Xbox Game Pass Standard.

Voici la liste complète des jeux qui intègreront le service pour cette seconde moitié du mois de juin :

Star Trucker (Xbox Series X|S) – 18 juin (Game Pass Ultimate et Game Pass Standard)

(Game Pass Ultimate et Game Pass Standard) Wildfrost (Console) – 18 juin (Game Pass Ultimate et Game Pass Standard)

(Game Pass Ultimate et Game Pass Standard) Rematch (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 19 juin (Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Dès sa sortie dans le Game Pass

(Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Volcano Princess (Cloud, Console et PC) – 24 juin (Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

(Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Against the Storm (Cloud et Console) – 26 juin (Game Pass Ultimate)

(Game Pass Ultimate) Warcraft I: Remastered (PC) – 26 juin (Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

(Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Warcraft II: Remastered (PC) – 26 juin (Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

(Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Warcraft III: Reforged (PC) – 26 juin (Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

(Game Pass Ultimate et PC Game Pass) Call of Duty: WWII (Console et PC) – 30 juin (Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard)

Little Nightmares II (Cloud, Console et PC) – 1er juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard)

(Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard) Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC) – 1er juillet (Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard)

Comme d’habitude, de nouveaux jeux intègrent le catalogue, mais d’anciens jeux vont aussi le quitter, ils sont au nombre de 6 cette fois, pour un départ prévu le 30 juin :

Arcade Paradise (Cloud, Console et PC)

Journey to the Savage Planet (Cloud, Console et PC)

My Friend Peppa Pig (Cloud, Console et PC)

Robin Hood: Sherwood Builders (Cloud, Console et PC)

SteamWorld Dig (Cloud and Console)

SteamWorld Dig 2 (Console et PC)

Que pensez-vous de cette sélection pour marquer le début de l’été ?