Wildfrost

Édité par Chucklefish et développé par Deadpan Games, Wildfrost est un deck-building tactique de type rogue-like jouable en solo. Le joueur a pour mission de développer la ville de Longueneige et de combattre l'hiver éternel qui s'est abattu sur la région. Le deck de jeu est entièrement personnalisable à l'aide de divers compagnons et objets élémentaires.