Xbox Game Pass : Voici les premiers jeux qui arrivent sur le service en 2024, avec Assassin’s Creed Valhalla et Resident Evil 2

En ce début d’année 2024, il sera difficile de s’ennuyer étant donné la prolifération de grosses sorties pour la fin du mois de janvier et le mois de février. Et si le planning semble déjà chargé, c’est sans compter sur les nouveautés de chaque abonnement, qui vont encore nous demander de bien répartir notre temps de jeu. On découvre aujourd’hui les premiers titres de cette année 2024 dans le Xbox Game Pass, et il y a de quoi faire.