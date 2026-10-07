Xbox Game Pass : Battlefield 6, Valor Mortis, Neon Abyss 2… voici les jeux qui arrivent dans l’abonnement

Les jeux d’octobre sur le Xbox Game Pass

Pour les prochaines semaines, les abonnés seront donc assez gâtés avec tout d’abord l’arrivée du colosse Battlefield 6. Plus frais, Valor Mortis viendra également nous divertir avec sa version napoléonienne de la formule Souls-like, tandis que Neon Abyss 2 fera lui aussi ses débuts directement sur le service.

Voici la liste des prochains jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass :

Il faudra en revanche dire au revoir à certains titres majeurs comme Clair Obscur: Expedition 33 dès le 15 octobre :