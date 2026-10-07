Xbox Game Pass : Battlefield 6, Valor Mortis, Neon Abyss 2… voici les jeux qui arrivent dans l’abonnement
Le Game Pass continue de faire évoluer son offre en ce mois d’octobre avec de nombreuses sorties attendues, et si les abonnés auront droit à pas mal de nouveautés, il faudra aussi qu’ils se dépêchent pour jouer aux nombreux jeux qui sont sur le départ.
Les jeux d’octobre sur le Xbox Game Pass
Pour les prochaines semaines, les abonnés seront donc assez gâtés avec tout d’abord l’arrivée du colosse Battlefield 6. Plus frais, Valor Mortis viendra également nous divertir avec sa version napoléonienne de la formule Souls-like, tandis que Neon Abyss 2 fera lui aussi ses débuts directement sur le service.
Voici la liste des prochains jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass :
- Echo Weaver (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 8 octobre (Ultimate, PC)
- Forever Ago (Cloud, Console, PC) – 8 octobre (Ultimate, PC)
- Neon Abyss 2 (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 8 octobre (Ultimate, Premium, PC)
- Battlefield 6 (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 13 octobre (Ultimate, PC)
- Deep Dish Dungeon (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 13 octobre (Ultimate, PC)
- Valor Mortis (Cloud, Xbox Series X|S, Appareils portables, PC) – 13 octobre (Ultimate, PC)
- Bluey’s Happy Snaps (Cloud, Console, Appareils portables, PC) – 15 octobre (Ultimate, PC)
- Chained Beasts (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 15 octobre (Ultimate, PC)
- Beyond These Stars (PC) – 16 octobre (Ultimate, PC)
Il faudra en revanche dire au revoir à certains titres majeurs comme Clair Obscur: Expedition 33 dès le 15 octobre :
- A Plague Tale: Requiem (Cloud, Console, PC)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Console, PC)
- Crime Scene Cleaner (Cloud, Console, PC)
- Donut County (Cloud, Console, PC)
- Evil West (Cloud, Console, PC)
- Nova Roma (Game Preview) (PC)
- Pacific Drive (Cloud, Console, PC)
- Superball (Cloud, Console, PC)
- The Casting of Frank Stone (Cloud, Console, PC)