Xbox dévoile sa nouvelle gamme de manettes Breaker, avec trois modèles à précommander

La collection s’agrandit

On découvre la nouvelle gamme Breaker chez Xbox qui s’intitule de cette manière car elle offre des effets de glace brisée, qui permettent à ces manettes de sortir un peu du lot.

Xbox a dévoilé trois manettes qui inaugurent cette gamme, avec tout d’abord la manette Ice Breaker, qui dispose d’un aspect bleu givré et translucide, comme de la glace. Vient ensuite la manette Storm Breaker, qui n’a rien à voir avec l’arme de Thor, et qui adopte ici une teinte sombre qui révèle quelques aspects plus brillants et lumineux lorsqu’ils sont mis au contact de la lumière. Et pour finir, la manette Heart Breaker combine des touches de bleu avec beaucoup de nuances violettes.

Ces trois manettes sont d’ores et déjà disponibles en précommandes sur le Microsoft Store, pour une sortie affichée au 9 septembre prochain. Elles sont toutes disponibles au prix de 79,99 €, soit un tarif un peu plus élevé qu’une manette standard chez Xbox.