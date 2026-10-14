Xbox dévoile sa manette compacte Nano, idéales pour les petites mains et très transportable

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Puisqu’il faut croire que les constructeurs ne peuvent pas passer une semaine sans sortir de nouvelles manettes, Xbox en dégaine une nouvelle. À la décharge de Xbox, celle-ci est un peu plus travaillée que d’habitude puisqu’il ne s’agit pas de la manette Xbox classique, mais d’une version réduite, plus compact, qui a pour but d’être plus facilement transportable.

La manette Xbox Nano // Source : Xbox

À peine plus grosse qu’un smartphone

Vous n’amenez sans doute pas votre manette Xbox partout avec vous pour jouer sur une console, mais certaines personnes en ont besoin pour jouer sur un PC portable ou sur smartphone, des appareils de plus en plus chers à un Xbox qui cherche à toucher le plus de monde possible. C’est pourquoi le constructeur lève aujourd’hui le voile sur la Xbox Nano, une manette plus ramassée qui dispose de tous les boutons nécessaires, mais avec une forme plus proche d’une manette SNES.

Des manettes du genre, il en existe déjà plusieurs sur le marché si l’on cherche chez d’autres fabricants, mais Xbox voulait la sienne, avec la même configuration de touches que sa manette traditionnelle. Elle sera aussi plus simple à ranger et légèrement moins intimidante pour les personnes ayant des petites mains, notamment nos bambins pour qui la manette de base peut paraitre impressionnante. Elle est également personnalisable, avec la possibilité de réattribuer les touches.

Vendue au prix de 49,99 € tout de même, cette manette Xbox Nano sera commercialisée dès le 4 novembre prochain et sera compatible avec votre PC, vos consoles Xbox, votre smartphone ou encore certaines TV connectées.

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