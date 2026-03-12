Test WWE 2K26 – L’épisode qui défonce tout comme le Big Show

La franchise WWE 2K revient enfin sur le ring avec WWE 2K26. Disponible depuis le 6 mars pour les détenteurs et détentrices des éditions premiums et le 13 mars prochain pour celles et ceux qui disposent de l’édition standard, le titre nous avait déjà séduit lorsque nous y avons posé nos mains pour la première fois à Londres. Et le titre, toujours produit par Visual Concepts qui a su redorer le blason de la franchise depuis WWE 2K22, a encore les reins solides. Sans réelle surprise oui, WWE 2k26 reste un épisode incroyablement solide et généreux et nous allons vous expliquer pourquoi il s’impose comme un jeu de catch incontournable à posséder cette année.

Conditions de test : Nous avons passé 15 heures sur WWE 2k26, ce qui nous a permis de tester tous les modes de jeu et voir les nombreuses nouveautés du jeu. Sachez que nous avons joué un peu sur la dernière version (1.003.000), et majoritairement sur la version antérieure. Le titre a été testé sur PlayStation 5.

CM Punk, The best in the world en showcase

Après la Bloodlines Dynasty l’année passée, le mode showcase de WWE 2K26 effectue un gros focus sur CM Punk. Le « Best in the World » revient sur moult matchs qui ont marqué sa carrière. Ledit mode vous encourage à revivre cette année les matchs de CM Punk, avec pour objectif de tous les gagner afin notamment de réécrire l’histoire de certains matchs perdus par CM Punk (dont contre John Cena ou l’Undertaker).

Très honnêtement, le mode Showcase est toujours plaisant à suivre avec diverses images d’archives en guise de cinématiques. On y retrouve ce petit côté intimiste avec un CM Punk qui clame son affection pour divers catcheurs qui l’ont clairement marqué, même si le tout reste inégal. En effet, si la première partie du showcase est centré sur les matchs mythiques de CM Punk contre Rey Mystério, JBL ou encore John Cena, le reste se focalisera sur les matchs qu’ils auraient aimés faire à l’époque.

De ce fait, vous aurez le choix entre contrôler l’une des légendes qu’ils auraient adorés affronter (Stone Cold Steve Austin, Eddie Guerrero etc.), ou bien CM Punk lui-même. Cette seconde partie nous a moins emballée, bien que l’on puisse apprécier dans les cinématiques d’après-match, toute la sincérité de CM Punk dans sa longue carrière, et surtout un bel hommage touchant à Eddie Guerrero qui ne laisse pas indifférent. On regrettera toutefois qu’il n’y ait pas plus de matchs marquants que ça et que sa période de conflit avec Jeff Hardy ne soit pas présente (sans doute des problèmes de droit à l’image).

Mais bref, Showcase de WWE 2K26 est captivant, immersif et s’offre un nouveau mode dans le mode, avec Gauntlet. Si vous ne voulez pas forcément jouer directement à Showcase avec CM Punk, vous pouvez en effet opter pour ce mode de jeu, proposant aux joueurs d’affronter successivement tous les catcheurs du mode. Pas de répit donc mais si vous y parvenez, vous gagnez plusieurs récompenses juteuses. D’ailleurs, Gauntlet vous offre le choix d’incarner CM Punk voire AJ Lee, pour les fans de la catcheuse.

Un autre moyen de passer du bon temps sur ce mode qui reste franchement bon, même si on aurait pu s’attendre à beaucoup mieux. Mais ne boudons pas notre plaisir puisque Showcase est à notre sens un mode indétrônable de la franchise, tant il y a de choses à raconter en matière de matchs, tout en pouvant se centrer sur n’importe quelle carrière de nombreuses Superstars.

The Island, des améliorations notables

Une fois passé à Showcase de WWE 2K26, on pouvait bien se demander comment les petits gars de Visual Concepts avaient pu améliorer significativement The Island. Eh bien, il faut déjà constater que le jeu est effectivement plus vivant dans le fil rouge qu’il nous propose, avec cette fois-ci des cinématiques en temps réel, histoire de dynamiser le tout. Certes, la mise en scène parait un peu bancale et parfois rigide, mais il faut admettre que l’on préfère cela à de pauvres cinématiques textuelles que nous avions l’année passée.

Autre nouveauté dans ce mode, vous devez choisir parmi trois factions différentes. Vous aurez la possibilité de choisir l’ordre de l’anarchie, des traditions ou bien l’ombre, si vous voulez quelque chose de plus dark et représentée par des catcheurs spécifiques. Chacun de ces QG aura une tour, à laquelle vous progressez à la manière de la Guerre des Factions dans le mode My Faction. Vous progressez de noeud en noeud, représentant une récompense ou un prochain match jusqu’à arriver au bout de la tour. Cela vous permet de gagner de l’expérience et une poignée de récompenses.

Soit un aspect gratifiant sur la tour de chaque ordre, où vous pourrez glaner les récompenses de chacune de ces factions et gagner en niveau de réputation en jouant sur celles-ci. Concernant la carte de The Island, elle a radicalement changée. Si on retrouve l’ossature de la map précédente avec les nombreuses boutiques pour personnaliser votre Superstar, le changement de décor est appréciable. Vous pourrez toujours parler aux divers personnages pour faire avancer l’intrigue avec des choix de dialogues, même si ceux-ci sont trop peu influents.

En effet, peu importe ce que vous répondez, la ligne de dialogue changera certes, mais aura la même finalité. Ce qui peut éventuellement changer, ce sera l’ordre que vous allez choisir, tout en n’étant qu’assez peu impactant finalement. De même, la progression dans les quêtes principales est monotone, dans la mesure où la progression de ces dernières se repose sur le fait d’acquérir un certain nombre de points de réputation d’une des trois factions, afin de continuer vos missions principales.

Une drôle de façon de maintenir le joueur en haleine, et la lassitude pointera vite le bout de son nez. Cependant, le mode The Island puise sa force dans les nombreux matchs que l’on peut faire à côté. En se baladant sur la map et en parcourant les quelques bâtiments de chaque ordre, vous pouvez faire d’autres types de match contre d’autres adversaires, contrôlés par les joueurs. La dimension sociale est donc intéressante de ce côté là, et sachez que l’on voit toujours les joueurs se balader également sur la carte de The Island. Alors évidemment, l’aspect communautaire n’est pas encore suffisament exploité, mais c’est déjà un bon début.

Mais bref, espérons que ce mode à la NBA 2K fasse mieux l’année prochaine. En tout cas, force est de constater que les efforts ont été fait sur The Island cette année, afin de rentre l’expérience plus vivante et attrayante. Certes, il n’y a que peu de changements sur l’éditeur de personnages et les attributs pour améliorer votre protagoniste mais dans l’absolu, l’ensemble repose sur des éléments bien rôdés et solides. Bien entendu, il y aura par contre tout un système de boutique à base de microtransactions qui va encore faire débat.

Le reste du contenu, colossal !

Du côté des autres modes de WWE 2K26, sachez que Mon Ascension a également subit un petit lifting, tout en se dotant d’une progression hachée. S’il est toujours agréable de confectionner sa propre Superstar via un éditeur de personnage clairement complet, force est d’admettre que nous restons autant satisfait que frustré sur certaines mécaniques. Un peu à la manière de The Island, certains éléments pour progresser dans le scénario se fera à base d’étoiles à collecter, en réalisant des matchs. Sur chaque match, vous devrez récolter un nombre d’étoiles sur cinq signifiant la qualité du match, si vous avez fait suffisamment de prises ou d’attaques variées.

Au départ sympa, cette mécanique se répète trop afin de continuer l’aventure. Par contre, la formule est toujours robuste avec la possibilité de parler à divers catcheurs et ce système de choix cruciaux. En fonction de ce que vous répondez, vous pourrez choisir l’embranchement héros ou méchant à certains moments du jeu, permettant d’avoir des matchs ou situations différentes par la suite. Cette feature marche toujours autant et notez que la qualité du show sera cette année d’aller reconquérir un titre après avoir été absent bon nombre d’années. Classique dans la narration, mais plutôt efficace et immersif. À noter qu’il y a aura deux scénarii, avec la division masculine et féminine, comme l’année passé. Seulement voilà, le cheminement sera presque le même…

Après un Mon Ascension qui fait le boulot tout en gardant ses coquilles, nous avons Ma Faction. Ici, très peu de changements sur ce mode, étant donné que les événements en direct qui changent à chaque fois et l’interface restent identiques. Néanmoins, le mode profite des nombreuses améliorations de WWE 2K26 avec les matchs intergenres, mais également les nouveaux types de matchs qui viennent se greffer à tous les modes de jeu. Effectivement, vous aurez cette année l’apparition de quatre type de match avec Inferno, I Quit, Poubelle et Three Stages of Hell.

Comme nous avons pu l’évoquer dans notre article précédent, force est de constater que l’ajout des ces nouveaux types de matchs dans WWE 2K26 sont grisants à faire. Le I Quit match reste l’un des plus mythiques de la WWE, et il est jouissif de le voir arriver sur WWE 2K26, avec un nouveau mini-jeu plutôt classique mais amusant. Concernant Inferno, le principe de faire monter la température des flammes en faisant des prises puis en jetant le catcheur dans les flammes est clairement fun tout comme Poubelle, consistant à jeter le catcheur adverse dans une benne à ordures, et la fermer pour gagner. Concrètement, en plus de Three Stage of Hell donnant l’autorisation aux joueurs de choisir trois types de match à jouer successivement, ces ajouts font du bien et portent le total de genres de match à plus de 31, ce qui est gargantuesque.

Enfin pour le reste, à savoir les modes mon GM et Univers de WWE 2K26, ils s’améliorent par petites touches. En somme, ne vous attendez pas à une grosse révolution pour ces modes, car le principe reste le même. D’un côté avec Mon GM, vous devez toujours choisir votre manager contre un autre contrôlé par l’IA, et votre but sera bêtement de devenir le meilleur show. Vous devez effectivement confectionner des shows plus intéressants que la concurrence, avec la possibilité de les simuler, ou les regarder si vous voulez être juste spectateur de votre propre show, que vous fabriquez de A à Z. Pour ce qui est ensuite de Univers, ce sera la possibilité de faire son propre show en mode bac à sable, ou bien avec les superstars en place. La grosse nouveauté cette année est justement l’ajout d’un peu plus d’images à implémenter dans votre show, mais aussi des promos et des rivalités plus poussées. Et comme Mon GM, vous pouvez regarder votre propre show comme si vous étiez sur Netflix.

Clairement, le contenu de WWE 2K26 repose sur des bases extrêmement solides et s’offre quand même pas moins de 400 catcheurs à contrôler, ce qui en fait l’épisode avec le plus de Superstars jouables. En revanche, le gros point noir réside dans les microtransactions, qui auront de quoi faire grincer des dents avec ce ringside pass. C’est un simple battle pass où tout le monde peut avoir des récompenses gratuites en montant de rang (il faut jouer aux divers modes pour ce faire). Le problème ce seront les récompenses premium, forçant les joueurs à passer à la caisse en ayant au minmum la version à 99.99 € pour la saison 1 du ringside pass. Un move très discutable, d’autant qu’il faudra débourser par la suite l’édition à 129.99 €, si vous voulez les récompenses premium sur les quatre saisons du jeu. Travailler l’interface du pass était une bonne idée mais dans le fond, pas sûr que cela plaise à la plupart des joueurs ne possédant que l’édition standard.

Un gameplay qui déménage toujours de brutalité, avec ses égarements

En plus de son gros contenu, le gameplay de WWE 2K26 fait toujours plaisir à prendre en main. Bien entendu, ne vous attendez pas à de grosses nouveautés sur la jouabilité, étant donné que vous pouvez toujours effectuer des combos légers ou lourds sur l’adversaire, des prises avec des coups un peu plus brutaux, ainsi que les mêmes jauges de finishers ou coups spéciaux. Rien ne change sur cet aspect, avec toujours la jauge d’endurance et d’étourdissement à surveiller si vous donnez ou prenez de trop gros coups. Et comme toujours, les jauges de finishers ou de coups spéciaux ne se remplissent qu’en réalisant des contres, ou bien en effectuant d’énormes prises comme des spear, des mountain bomb ou encore des body slam.

Il n’y a pas à dire, la liste des mouvements de chaque catcheurs est immense tant il y en a une tripotée. On notera par ailleurs une meilleure réactivité dans les contrôles, et surtout une nouveauté avec la possibilité de saisir l’adversaire puis le trainer en le poussant. Une mécanique franchement utile quand il s’agit d’emmener la Superstar adverse dans le coin du ring afin de l’enchainer sans vergogne. Vous l’aurez compris, l’interaction avec le décor est détaillée, et il y a matière à faire des prises dingues. On peut également attraper quelques objets sous le ring comme des tables, des battes avec du barbelé, des battes basiques ou bien les fameuses chaises ou punaises contondantes à jeter sur le ring pour faire mal à l’adversaire.

En clair, le gameplay est bien calibré de toute part, même s’il subsistent des écueils toujours présents, à commencer par les contres ou certains mini-jeux. Pour les contres en premier lieu, la fenêtre pour les réaliser est si minuscule que le tempo est frustrant. Cela fait que l’adversaire a tout le loisir de vous enchaîner sans pouvoir y faire quoi que ce soit, faisant monter toute notre frustration d’être impuissant. Il faudrait peut-être corriger ce défaut pour les prochains épisodes, même si réussir certains contre provoque une belle satisfaction. Notez qu’il y aura des contres basiques comme appuyer en même temps sur les touches combos légers ou lourds, ce qui arrêtera instantanement les velléités de l’adversaire.

Viens ensuite les mini-jeux. Dans l’idée, tout est similaire au précédent opus, avec certains qui marchent bien, que ce soit la soumission ou le système de tombé. Il est par ailleurs possible de changer de types de mini-jeux dans les options avec le martelage de bouton, ou d’autres étant focalisés sur le timing pur. Le martelage de bouton, nous ne sommes toujours pas fan mais quant aux autres, il font finalement le boulot. On soulignera à cela quelques légers pics de difficulté sur certains combats, la faute à une IA inégale en mode normal. Du coup, les autres modes plus tarabiscotés sont de ce fait un cauchemar à maitriser.

Enfin et on terminera là-dessus, sachez que vous pouvez choisir votre approche sur les débuts de match. Un peu comme l’approche offensive/défensive en cours de match où vous pouvez sélectionner une attaque ou vous sortir d’une prise, il est ici possible via un choix, d’opter pour votre début de match. Vous pouvez choisir le rush qui vous permettra de foncer sur l’adversaire et lui asséner un coup violent afin de prendre l’ascendant. À l’inverse, vous pouvez juste vous approcher, lui serrer la main, mais potentiellement décider de lui lancer un coup bas ou non si vous en avez envie, pour un côté plus vicieux dans l’entame de match.

Cette feature qui n’était pas nécessairement présente dans WWE 2K25 est franchement jouissive, mais notez qu’elle n’est pas réellement présente à tous les matchs. Toutefois, cette approche tactique du début est franchement une superbe idée et devrait être approfondie ou améliorée dans les prochains volets. Indéniablement, l’aspect combat malgré quelques imprécisions dans ce que l’on veut faire sur le moment, est super complet et repose sur des fondations robustes.

Techniquement dans les clous, avec ses errements

Le côté technique est quelque chose que l’on suit de près à chaque épisode. Ici, les petits gars de Visual Concepts restent sur le même moteur graphique que le précédent opus. Si l’on sent une nette amélioration sur la modélisation impressionnante des catcheurs sur leur entrée signature notamment (dont la caméra 3ème personne qui apporte une petite touche d’immersion), il faut dire que l’ensemble est particulièrement daté. À débuter par certaines textures qui commencent à prendre de l’âge comme les nombreuses animations, qui se doivent d’être beaucoup plus crédibles que ça.

Mais qu’on soit clair, WWE 2K26 parvient tant bien que mal à se révéler sacrément joli, mais il se vautre quelquefois que le reste des modes, avec The Island en première ligne. L’optimisation sur ce mode manque encore de peaufinage, avec quelques bugs et crashs qui sont clairement à corriger. Pour le reste, l’optimisation est correcte sur les autres modes de jeu et seul ce mode en particulier manque de fignolage. Voilà un autre axe d’amélioration à prendre en compte pour les gars de Visual Concepts, qui devraient on l’espère, rectifier le tir dans de prochaines mises à jour, voire dans un éventuel WWE 2K27.

La bande-son quant à elle, n’a pas à rougir sur ce WWE 2k26. La tracklist proposée dans le jeu est qualitative et reste largement dans l’esprit de ce qu’offrait WWE 2K25. Du côté des commentateurs rien ne bouge d’un iota, il s’agit littéralement des mêmes que l’épisode précédent, et il semblerait bien que l’on puisse attendre encore longtemps avant d’avoir les commentateurs français qui nous ont fait vibrer jadis. Enfin pour les bruitages, il y a de l’amélioration par rapport à WWE 2K25, avec un aspect sonore plus crédible qui amplifie l’impact des coups et apporte un vrai plus à l’immersivité du soft.