Test WWE 2K26 – L’épisode qui défonce tout comme le Big Show

Jaquette de WWE 2K26
WWE 2K26
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 13/03/2026

  • Un moteur graphique qui tient le coup...
  • Un mode showcase exceptionnel sur CM Punk
  • Le roster immense (400 SuperStars)
  • Les nouveaux types de match, ingénieux
  • Une durée de vie presque infinie
  • Une tracklist qui défonce
  • Les améliorations notables sur The Island
  • Mon Ascension et ses deux nouveaux scénarii
  • Encore plus immersif
  • Le système de combat encore plus profond et jouissif
  • ... tout en proposant un aspect daté
  • Le fenêtre de contres, toujours maladroite
  • Des pics de difficultés parfois frustrants
  • Une progression artificielle sur certains modes
  • Des imprécisions de gameplay et quelques crash à noter
  • Le ringside pass et les microtransactions, c'est non
Oui, WWE 2K26 est sans aucun doute l’épisode le plus fondateur de la franchise depuis son reboot réussi en 2022. Avec un contenu colossal, des améliorations significatives dans les modes de jeu, en passant par un gameplay qui fait encore des étincelles tout en étant plus brutal, les fans de catch devraient passer un excellent moment dessus. Même s’il y a évidemment des coquilles avec des imprécisions et quelques progressions qui font un peu tâche sur certains modes, force est de constater que WWE 2K26 offre une expérience authentique, immersive dans chacun de ses modes et arrivera à contenter quoi qu’il arrive, n’importe quel type de joueurs et joueuses. On regrettera évidemment un petit aspect daté et un côté microtransactions encore discutable mais dans l’absolu avec les nouveaux types de match, un showcase palpitant et surtout The Island qui s’améliore encore cette année, WWE 2K26 est LE jeu de catch à ne pas louper cette année. Le titre, si l’on met de côté les nombreuses éditions couteuses, va sûrement faire vibrer les joueurs en solo comme dans ses modes en ligne.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

