WWE 2K26 détaille les nouveautés de ses modes Univers et Créations de la Communauté en vidéo

Des nouveautés pour plus de fun

Le mode Univers de WWE 2K26 va d’abord s’enrichir de pas mal d’éléments. Présent depuis moult années, ce mode ultra peronnsalisable va accueillir la WWE Draft, qui va enfin vous permettre d’échanger vos SuperStars des différents shows sur une semaine entière, rien que ça. Et étant donné que vous pouvez tout contrôler sur ce mode, il sera aussi possible de créer, modifier ou supprimer des drafts, afin d’avoir un côté modulable rafraichissant.

Comme le montre également la vidéo, sachez que le mode Univers va aiguiser son réalisme avec la faculté de choisir les shows hebdomadaires, y assigner vos SuperStars et décider du calendrier. Avec le mode « Watch Show », vous pourrez ainsi apprécier tranquillement votre propre show, et sachez que le titre disposera des encaissements de mallette Money in the Bank améliorés, mais aussi des nouvelles promos ou encore un show qui peut accueillir jusqu’à 8 titres pour les divisions masculines comme féminines.

Les améliorations seront donc légions, comme les promos. En effet, chaque annonce d’une SuperStar va désormais affecter son avenir de manière immédiate comme changer de division, devenir héros ou méchant voire annoncer son départ du show. De même, les promos de type Call-Out/Interrupt offrent plus d’options, afin que des SuperStars puissent choisir leur type de match ou réclamer un titre. Les interviews d’après match seront aussi ajoutés, avec la possibilité pour un catcheur d’interrompre l’interview du vainqueur et lui serrer la main, ou au contraire déclencher une bagarre.

Enfin, les Créations de la communauté ont aussi droit à des petits ajouts sympas comme l’illustre si bien le trailer. Les images passent désormais à 2000 slots pour plus de personnalisation, et le nombre d’emplacements pour créer une Superstar passent à 200 emplacements. C’est costaud, et vous pouvez désormais avec le body morphing, combiner différents parties du corps de votre superstar afin d’adopter des apparences insolites et même mélanger des couleurs de cheveux bicolores. La liberté sera de mise sur ce mode, et la version Switch 2 supportera les commandes souris des Joy-Con 2, pour plus de précision quand il s’agit de personnaliser votre superstar.

WWE 2K26 sortira officiellement le 6 mars prochain pour ceux qui disposent des édition King of Kings, Attitude Era ou Monday Night War. Quant aux autres ayant l’édition standard, il faudra patienter jusqu’au 13 mars pour sa sortie sur PC, PS5, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch 2.