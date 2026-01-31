WWE 2K26 : Date de sortie et jaquette dévoilée avec CM Punk en tête d’affiche

Des nouveautés et un roster encore plus impressionnant

Comme dans WWE 2K13, CM Punk fait logiquement son retour sur la jaquette de WWE 2K26, soit treize ans plus tard. Le soft va ainsi retracer toute la carrière du « The Best in the World », à travers le mythique mode 2K showcase centré chaque année sur un catcheur en particulier. On y retrouvera ses matchs les plus légendaires, et face à des adversaires qui le sont tout autant le tout, narré par CM Punk himself.

De plus côté roster, WWE 2k26 ne fera pas les choses à moitié, étant donné que ce sera le plus grand nombre de catcheurs jouables de l’histoire de la franchise. Au total, attendez-vous à avoir pas moins de 400 personnages jouables, rien que ça. Au programme, vous retrouverez un gros mélange entre des Superstars de RAW, SmackDown et NXT, mais aussi de membres du Hall of Famers de la WWE avec du Eddie Guerrero, John Cena, ou encore Rey Fénix et Rusev.

Pour continuer à impressionner sur son contenu, WWE 2K26 se dotera de quatre nouveaux types de match (I Quit, Inferno, Three Stages of Hell et Dumpster). Cerise sur le gâteau, vous pourrez utiliser de nouveaux objets pour faire mal à vos adversaires comme des chariots de courses ou des punaises, avec en plus des environnements encore plus interactifs pour y effectuer vos prises.

Pour les autres modes existants, sachez que vous pourrez jouer des matchs intergenres et les modes Mon MG et Ascension vous permettront respectivement d’avoir plus de possibilités de matchs et de shows, voire de découvrir deux nouveaux scénario à base de décisions héroïques ou malveillantes, comme le faisait si bien WWE 2K25.

Rajoutons à cela que le mode The Island fait son grand retour avec une toute nouvelle intrigue et environnement, saupouré d’un système de progression entièrement repensé. Le mode sera encore plus social, et vous donnera la possibilité de vous balader dans Scrapyard Brawl, le nouveau décor du mode. On s’attendra également à voir des dialogues enfin doublés et beauycoup plus vivants, dont avec des cinématiques pour dynamiser le tout.

On notera enfin une version Switch 2 qui prendra en charge logiquement la souris et l’écran tactile de la console hybride, pratique pour le mode création du soft. Bien entendu, sachez que la mouture Switch 2 bénéficiera aussi du GameChat et GameShare, pour plus de praticité. Enfin, il faut souligner le Ringside pass, une sorte de season pass qui offrira quelques contenus post-lancement plus intéressants en matière de récompenses sur les mode Ma Faction et The Island.

Toutes les éditions de WWE 2K26

2K Games en a également profité pour dévoiler les nombreuses éditions de WWE 2K26. Il y aura pas moins de quatre éditions différentes, regroupant des bonus divers et variés que nous allons vous énumérer ci-dessous :

Edition standard (79.99 €)

Le jeu de base

Bonus de précommande : Le pack Joe Hendery contenant le personnage jouable, un objet cosmétique « T-shirt Joe Hendry, une date MA FACTION EVO Joe Hendry et une émoticône Joe Hendry pour The Island.

Notez que pour les précommandes de n’importe quelles éditions de WWE 2K26, vous recevrez le jeu de base WWE 2K25 au format numérique.

Edition King of Kings (99.99€)

Le jeu de base

Le bonus de précommande

La saison 1 du Ringside Pass Premium

32500 VC

Le pack King of Kings incluant les Superstars jouables Triple H ’98, Stepahnie McMahon ’00 et une émoticône « provocation signature de Triple H » pour le mode The Island

Accès anticipé dès le 6 mars, contrairement à l’édition standard qui arrivera sept jours plus tard

Edition Attitude Era (129.99 €)

Le jeu de base

Le bonus de précommande

Le pack King of Kings

L’accès aux saisons 1 à 4 du Ringside Pass Premium

Le pack Edition Attitude Era incluant les Superstars jouable The Rock ’99, Kane ’98, Chyna ’97, Les cartes Ma FACTION EVO « Stone Cold » Steve Austin « Rattlesnake » et The Rock « Peoples’s Champ », l’arène RAW is War ’98 ainsi que les émoticônes Undertaker « Thumn Across the Neck » et Shawn Michaels « DX Crotch Chop » pour the Island

L’accès anticipé de sept jours avant la sortie

Le Superstar Mega-Boost accordant 200 points d’attributs MySUPERSTAR

100.000 VC

Les joueurs précommandant cette édition sur PS5 ou Xbox Series X|S entre le 29 janvier et 23 février à 17h, recevront 15.000 VC dans WWE 2k26 et 67500 VC dans WWE 2K25.

Edition Monday Night War (149.99€)

Le jeu de base

Le bonus de précommande

Le pack King of Kings

L’accès aux saisons 1 à 6 de Ringside Pass Premium

Le pack Edition Attitude Era

L’accès anticipé de sept jours

Le Superstar Mega-Boost

100.000 VC

Le pack Edition Monday Night War comprenant les Superstars jouables Shawn Michaels DX, Macho Man Randy Savage ’98, Rowdy Roddy Piper ’98, l’arène WCW Thunder ’98 et une émoticône Diamond Dallas Page « Bangl » pour The Island

Le pack Wrestlemania 42 incluant l’arène Wrestlemania 42 et trois cartes Persona de Superstars Wrestlemania 42

Les joueurs précommandant cette édition sur PS5 ou Xbox Series X|S entre le 29 janvier et 23 février à 17h, recevront 15.000 VC dans WWE 2k26 et 67500 VC dans WWE 2K25.

On rappelle enfin que WWE 2K26 sera lancé officiellement le 6 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2. L’édition standard du titre de Visual Concepts sera quant à elle disponible à partir du 13 mars prochain.