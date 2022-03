WWE 2K22 : Un retour tout en souplesse ? Test en vidéo

Après plus de deux ans de pause, la franchise de jeux de catch de 2K Games revient avec WWE 2K22. Un délai nécessaire pour corriger plusieurs soucis sur le dernier opus en date, l’occasion pour les développeurs de nous faire moult promesses. Gameplay assoupli, avancées technologiques, meilleur contenu, ce nouvel épisode semble faire mieux, malgré plusieurs imperfections. C’est ce que l’on vous présente dans ce test en vidéo.

WWE 2K22 est d’ores et déjà disponible sur PC et consoles, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.