WWE 2K22

WWE 2K22 est l'édition 2022 officielle du jeu de catch de la World Wrestling Entertainment. Avec Rey Mysterio en couverture pour fêter ses 20 ans en tant que superstar de la WWE, le titre se dote d'un mode showcase sur notre star masquée. Qui plus est, WWE 2K22 propose en guise de nouveautés un moteur remanié, de nouvelles commandes, un roster toujours plus dense ainsi que de nouveaux modes de jeu. Vous y retrouverez ainsi Ma Faction, My General Manager qui revient après plus de 10 ans d'absence, et Mon Ascension, qui n'est autre que le mode carrière. Bien évidemment, le mode création est toujours de la partie comme le mode univers.