Wuchang: Fallen Feathers démarre très bien mais la version PC est critiquée, son studio promet de sortir une mise à jour

Les premiers retours sur Steam sont alarmants

En allant jeter un œil aux premiers chiffres réalisés sur Steam par le jeu, on se rend alors compte que le compteur de Wuchang: Fallen Feathers ne cesse de grimper. Au moment où l’on écrit ces lignes, le jeu a atteint un pic à 131 518 personnes connectées en même temps, ce qui est plus qu’une jolie performance pour un jeu solo, encore plus pour une nouvelle licence qui n’a pas eu droit à une campagne marketing très solide. Et c’est sans parler de sa disponibilité dans le Xbox Game Pass.

De bons chiffres qui doivent soulager Lenzee… avant de voir que les évaluations du titre sur Steam sont plus que mauvaises (seulement 20% d’avis positifs). Non pas que le jeu en lui-même ne soit pas appréciable, mais le public souligne de gros problèmes techniques sur cette version, qui viennent entacher l’expérience. Lenzee a donc publié un communiqué pour indiquer qu’il était au courant des défauts les plus problématiques, et travaille maintenant sur un patch :

« Nous avons reçu des signalements concernant des problèmes tels qu’une optimisation du jeu non conforme aux attentes, des erreurs dans la distribution des récompenses de précommande et des prix anormaux. Ces problèmes n’auraient jamais dû se produire et nous regrettons profondément la gêne occasionnée et l’expérience négative que certains joueurs subissent actuellement. Nous sommes confiants quant aux performances du jeu dans les spécifications recommandées, mais nous travaillons sur l’optimisation. Nous prévoyons de publier un correctif dès que possible. »

