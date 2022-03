World of Warcraft : La prochaine extension révélée le 19 avril, un jeu mobile annoncé en mai

Le futur se précise enfin pour World of Warcraft. Moins d’un an après la sortie de World of Warcraft: Burning Crusade Classic, la prochaine extension du jeu de base s’apprête à être annoncée, comme Blizzard nous l’apprend via un nouveau post de blog. Mais ce n’est pas la seule annonce prévue pour ces prochains mois, puisque le fameux jeu mobile Warcraft évoqué dans les rapports financiers de l’éditeur va aussi se montrer prochainement.

Début d’année chargé pour la licence Warcraft

The next expansion is on the horizon. Join us. April 19. ✨ https://t.co/u5mEMf2WYj pic.twitter.com/dOIyAFBjcM — World of Warcraft (@Warcraft) March 7, 2022

Tout d’abord, notons que Hearthstone va révéler l’une de ses trois extensions prévues pour cette année. Pour ce qui est de la prochaine extension du MMO, Blizzard nous apprend qu’elle sera révélée le 19 avril prochain. Afin de nous faire attendre, le dernier chapitre de Shadowlands sera bientôt mis en ligne, et on ne sait encore rien de cette nouvelle extension en Azeroth.

Mais le plus intriguant dans tout cela, ce sera la présentation du jeu mobile Warcraft, qui n’a pas encore de nom, et qui aura lieu dans le courant du mois de mai, sans plus de précisions :

« Au-delà de World of Warcraft et Hearthstone, nous nous préparons à mettre entre vos mains le premier jeu de l’univers Warcraft conçu pour mobile. Nous vous en dirons plus en mai. »

Là encore, on ne sait rien du jeu, et il faudra prendre son mal en patience pendant encore deux bons mois.